Conhece Ângelo Amaro?

Por trás do perfil Instagram @angelo.amaro está Ângelo Amaro, um jovem que se define como otimista e gosta de viver cada momento da vida. A sua prioridade é estar sempre feliz e a sorrir. A sua força é sempre trabalhar e ir em frente em qualquer situação! A sua diferença é a personalidade que tem.

Em Portugal, tem as suas raiizes, o seu sangue e a sua família. É apaixonado pelo seu país mas também adora o país onde cresceu.

Ser português no estrangeiro e no mundo é ter duas culturas na alma e compartilhar duas nações e maneiras de viver, afirma Ângelo Amaro. É ser emigrante, mas com orgulho. Compartilhar a sua cultura com outras pessoas.

Ângelo tem a sorte de ter toda família em Portugal, do Porto até ao Algarve. Mas o seu coração bate mais quando está em Lisboa, que representa a sua Mãe e no alentejo, a parte do pai.

Desde de criança que adora teatro, arte e ser modelo. Ângelo começou a tirar as suas primeiras fotos aos 16 anos e nunca parou até agora. Durante o confinamento participou num filme!

Adora fazer desporto e cozinhar, e parece estranho… mas adora trabalhar! A sua nova paixão é o TikTok, e adora representar o português em diferentes situações engraçadas da vida e o seu público adora.

Os pais conheceram-se na Suíça, e por isso foi criado lá mas nasceu em Lisboa.

Ângelo trabalha no aeroporto de Genebra, no check-in. Mas é também hospedeiro em eventos de luxo, modelo e há dois anos começou a ser influenciador lifestyle. Tem sorte de fazer coisas que adora e de poder trabalhar na área. Costuma estar sempre em contacto com a família de Portugal.

@angelo.amaro é mais uma história de @portugalnomundo.