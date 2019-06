Conhece Andreia Zeferino?

Por trás de @andreiamzeferino está Andreia Zeferino, uma portuguesa que vive na Islândia. Andreia trabalha como cozinheira e ama o que faz. “Trabalho mais de dez horas por dia, mas todos os dias são diferentes e todos os dias estou com um sorriso no rosto a querer mais e mais, sempre à espera do que aí vem na caminhada” conta.

Saiu de Portugal não só por questões económicas mas também para fazer aquilo que gosta, como viajar e conhecer o mais possível. “Começou depois de ter acabado a vida académica e ter seguido a minha área enquanto cozinheira em Portugal, ao mesmo tempo sendo atleta, via que não ganhava o suficiente para concretizar tudo o que queria na vida.”

Tomou a decisão de “ viajar por aí a cozinhar e a conhecer os costumes dos quatro cantos do mundo, simultaneamente fazendo o que mais gosta, viajando e ganhando os seus «trocos»”. Andreia sente-se valorizada e feliz. Tenciona voltar a Portugal, mas não para já.

Portugal é para Andreia sinónimo de casa e de boa gente, “é o sítio acolhedor onde só de pisar o chão me sinto bem, os bons costumes, a melhor comida do mundo, as melhores praias, o cantinho à beira mar plantado tão bom de onde eu sou” recorda.

A Arrábida é o seu lugar favorito, “o mar, as vistas, a calma e o ambiente destes lugares é algo que me carrega, é lá que me sinto bem é lá que me acalmo” explica. Quando lhe perguntam de onde vem Andreia diz ver um brilho nos olhos de quem ouve ”Portugal” como resposta. Conta que de seguida é bombardeada com perguntas sobre se vale a pena lá ir, ou elogios de quem por lá já passou.

Andreia descreve os portugueses como bem dispostos, amigos e alegres. Explica que os portugueses no estrangeiro que mostra a palavra ‘saudade’ na sua expressão e a faz notar até a quem não a percebe, mas sempre de sorriso no rosto e a transparecer boas energias.

Comida, cozinha, desporto e viagens são os hobbies de Andreia. Também faz questão de estar a par do que se passa no país.

Salienta que sair de Portugal “não deve ser levado como um acto de cobardia por estarmos a «fugir» à situação do mesmo, mas sim como um tempo de descoberta, de outras visões que um dia de volta ao nosso país, podemos usar para o enriquecer e tentar levar as coisas de outra maneira”.