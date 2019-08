Conhece Andreia Lourenço?

Por trás do perfil Instagram @kikinhas está Andreia Lourenço que vive no Luxemburgo 🇱🇺 para onde emigrou com 11 anos.

Na mala trazia muitos sonhos, muitos deles ainda hoje por realizar. Hoje com 30 anos continuo a ser a sonhadora de sempre mas agora com duas princesas e um príncipe para cuidar e guiar”, diz Andreia.

Emigrou com os pais e com a irmã sendo também descendente de uma família de emigrantes entre Angola, Luxemburgo e França. “Esta vontade de conhecer outros países e culturas está-me no sangue e mais tarde gostaria de passar esse legado aos meus filhos. Por agora voltar a Portugal não está nos meus planos pois constitui família aqui e tenho uma boa estabilidade”.

“Adoptei o Luxemburgo como minha segunda casa e amo o pais de coração”, explica e diz que sente que foi muito bem acolhida mas não descarta a hipótese de voltar quando se reformar “por agora só mesmo nas férias para visitar a família”.

Andreia Lourenço diz que resume “saudade” descreve o significado de Portugal. Saudade da família, da comida, do mar e das festas da terra.

Ser português é “ser corajoso o suficiente para deixar a nossa família e amigos para trás em buscar de algo melhor mesmo que no principio custe”. O seu lugar favorito é o Zambujal, em Coimbra, na casa dos avós de onde tem todas as lembranças de infância.

Como mãe de gémeos tem pouco tempo livre “mas quando arranjo um tempinho faço recomendação de produtos de beleza.”

Trabalha como educadora numa creche “mas o que gostaria mesmo era trabalhar no Ministério da Família para poder ajudar e guiar aquelas crianças.”

Em casa Andreia e a família falam português e acompanham a realidade do país através de canais portugueses.

@kikinhas é mais uma historia de @portugalnomundo.