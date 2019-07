Conhece André Tavares?

Por trás do perfil @dre_vilar está André Tavares, um rapaz extrovertido, sonhador e lutador. Vive em Fords, Nova Jérsia, Estados Unidos.

Portugal para André significa paixão, família, amigos e memórias, traz-lhe um sentimento de saudade coberta por sorrisos. Considera que ser português no estrangeiro é ser mão para toda a obra, ser reconhecidos como lutador e trabalhador, um desafio constante.

O seu lugar preferido é sem dúvida a Ribeira do Porto, pela paisagem, pela comida, pelas gentes, pelo lugar e pela brisa do rio Douro.

Explica que tempo livre é algo que não existe muito no seu dicionário. Saiu de Portugal devido à falta de emprego e por as perspectivas de futuro serem vagas. Visto que o primeiro-ministro da altura convidou os jovens a deixar o país, diz que aproveitou a deixa.☺️

André gosta do que faz, é canalizador de profissão, algo que aprendeu quando foi para os Estados Unidos. Costuma estar a par da atualidade portuguesa, diz mesmo que está mais a par do que passa em Portugal do que propriamente no Estados Unidos.

@dre_vilar é mais uma historia de @portugalnomundo!