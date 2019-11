Conhece André Lopes?

Por trás do perfil @andre_lopes91 está André Lopes, um português de 28 anos residente no sul do Luxemburgo. Deixou Portugal em 2015 em busca de uma vida melhor.

Para André o país das quinas está associado à história e à cultura. Diz que Portugal representa tudo aquilo que formou o seu caráter e personalidade, a sua educação e respeito, a língua, os costumes e hábitos, mas sobretudo o orgulho de pertencer a um país que cada vez mais se destaca no mundo.

Diz que ser um português no estrangeiro é ser uma janela para o seu país natal, é poder ser um representante dos hábitos, da língua e das perspetivas do país. Apesar de residir no estrangeiro André mantém os costumes e hábitos portugueses. Explica que ser emigrante é sentir saudade de respirar o ar da terra natal.

O norte de Portugal está sempre no coração do André, confessa que tem um carinho especial pela cidade do Porto. Contudo, é a sua vila natal, Celorico de Basto, distrito de Braga, que não troca por nada. Descreve Celorico como a terra onde o Minho muda de cor. É lá que estão as suas raízes e as pessoas que farão sempre parte do seu coração e da sua memória. André recomenda vivamente visitar Celorico de Basto a quem procura um ambiente tranquilo e verde. Explica que as paisagens e o ar de Celorico transmitem a paz, e enchem o coração com a cor das camélias, flores típicas da região.

Nos seus tempos livres André gosta de se ocupar com caminhadas, fotografia, produção musical e dedicar-se um pouco às redes sociais para comunicar com a família e os amigos. Quando pode, arranja forma de dar um salto à sua vila natal para matar a saudade que preenche o seu coração quando se encontra no estrangeiro.

André saiu de Portugal em busca de melhores condições económico-culturais. O Luxemburgo foi o seu país de destino porque os seus irmãos e irmãs já se encontravam emigrados há alguns anos. Admite que pensa um dia voltar, mas é uma possibilidade num futuro longínquo.

Está sempre a par das notícias de Portugal, seja pelas redes sociais ou pela televisão, declara que lhe interessam todos os acontecimentos do país que o viu nascer.

@andre_lopes91 é mais uma história de @portugalnomundo.