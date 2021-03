Conhece Ana Saraiva?

Por trás do perfil Instagram @ana.saraiva.91 está Ana Saraiva, vive em Cumbria, na Inglaterra e é natural da serra da Estrela.

Diz que sem dúvida alguma a serra é o seu sítio favorito. Se tivesse que escolher outro seria o Porto! Adora a arquitetura, o rio, as pessoas! Mas quem lhe tira as maravilhosas vistas da montanha e os enchidos serranos tira-lhe tudo.

Para Ana, Portugal significa família, aconchego, conforto e boas memórias. Neste momento passa apenas quatro ou cinco semanas em Portugal, por isso tudo o que lhe resta são mesmo as memórias!

Esta emigrante diz que ser Português no estrangeiro é ser reconhecido como bom trabalhador, esforçado, lutador e conhecedor de bons vinhos 🍷😂 Acrescenta ainda que em Oxford, Inglaterra, as pessoas olham para os portugueses como pessoas de confiança, pessoas com quem podem contar. Além disso ser Português é também abrir muitas mentes de que Portugal e Espanha não são o mesmo país 🙈…

Os tempos livres de Ana Saraiva são passados com o namorado, com amigos ou simplesmente a apreciar a sua própria companhia. Uma tarde/ noite de Netflix com umas boas gargalhadas é terapêutico, afirma.

Ana decidiu sair de Portugal em busca de uma carreira melhor, um futuro mais sorridente e em que estivesse na posição de ajudar a família em Portugal. Até agora tem conseguido tudo isso!

Voltar de vez para Portugal não faz parte dos seus planos agora, mas não significa que não o fará no futuro. Vai a Portugal sempre que pode, nem que seja só uma semana para poder respirar o ar da saudade.

Quando chegou começou a trabalhar como care assistant, ou sejaauxiliar de cuidados a idosos ao domicílio. Já trabalhou em vários lares, pequenos e grandes como sénior e supervisora. Hoje em dia é coordenadora de uma empresa privada.

Pode dizer que ganhou amigos e familiares ao longo de cinco anos nesta área. Não se vê a trabalhar em mais nada neste momento que não envolva esta dinâmica entre todas as áreas da saúde.

Trabalhou e trabalha muito durante a situação atual, a pandemia e isso não a deixou com muito tempo livre.

Ana Saraiva viveu em Oxford durante três anos e agora está no norte do país, em Cumbria. São duas zonas completamente diferente: “aqui no norte não estão muito habituados a estrangeiros”, confessa. Mas nestes cinco anos nunca teve nenhum episódio negativo relacionado a sua nacionalidade.



Ana Saraiva ama com paixão o seu trabalho, o facto de saber que ajuda pessoas que precisam é enriquecedor. São pessoas vulneráveis que são cuidadas e protegidas pela equipa todos os dias.

Ana está sempre a par da atualidade em Portugal, fala com os pais diariamente que a põem a par das novidades todas, boas e más, mas sempre interessada no que se passa no seu país de coração!

Tendo um namorado inglês os jogos do mundial e europeu de futebol tornam-se um bocado tensos durante os 90minutos, afirma a portuguesa com um sorriso!

@ana.saraiva.91 é mais uma história de @portugalnomundo.