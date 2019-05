Conhece Ana Rita Regado?

Por trás do perfil Instagram @rita_regado está Ana Rita Regado que tem 21 anos e veio para França 🇫🇷 há 11 anos.

Para Ana ser estrangeira no mundo é bastante difícil: saiu de Portugal 🇵🇹 juntamente com os seus pais para viver com os irmãos que já estavam na França.

Não tem lugar preferido em Portugal pois não conhece o país, a não ser a sua aldeia, mas adorava dar a volta a Portugal para conhecer.

Ocupa o seu tempo livre a ver séries e filmes. Gosta do que faz mas não trabalha na sua área: tinha começado um curso de auxiliar de veterinária, mas parou pois queria trabalhar para ganhar dinheiro.

Ana Rita está sempre a par das atualidades de Portugal pois vê a televisão portuguesa. Um dia mais tarde gostaria de poder mostrar Portugal ao seu namorado.

@rita_regado é mais uma historia de @portugalnomundo!