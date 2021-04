Conhece Ana Rebelo Pinto?

A portuguesa @anarebelopinto tem 35 anos e tem uma vida feliz na capital islandesa, Reiquejavique.

Mudou-se para a Islândia com apenas 19 anos em busca de uma aventura, de conhecer uma nova cultura, e já se contabilizam 17 anos de muitas vitórias, alguns dissabores mas acima de tudo uma experiência de vida maravilhosa e que a tornou na pessoa que é hoje.

Trabalha na área da saúde, na empresa líder de farmácias Lyfja e adora o que faz.

Para Ana Rebelo Pinto, Portugal é o país do coração. É o sol, são as longas horas sentada numa mesa cheia de amigos a comer petiscos e a dar risadas. É o fado que se ouve pelas ruas velhas da cidade. É ficar na praia até as oito da noite. É sentir saudade, uma palavra tão nossa! São as raízes do que somos e ser Português no mundo é ter sangue quente nas veias. Ser português é dizer bom dia ao vizinho, é dizer bom dia no café, é dizer olá como está ao carteiro, é dizer bem obrigado no elevador.

“Tenho muito orgulho em ser Portuguesa” diz com emoção!

A Ana tem um filho, o Óliver e diz querer ensinar-lhe o quão bonita é a nossa cultura e mostrar-lhe as suas raízes. Mostrar-lhe o quão sortudos somos de ter Portugal como nosso país.

No seu tempo livre gosta de viajar, de experimentar restaurantes novos, netflix, viajar e explorar a Islândia que tem tanto ainda por ser explorado. Adora fotografia e tudo o que tenha a ver com social media!

@anarebelopinto é mais uma história de @portugalnomundo

