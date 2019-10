Conhece Ana Leal?

Por trás do perfil @analeal0708 está Ana Leal, uma jovem portuguesa que vive no Luxemburgo.

Portugal para Ana significa praia, amigos e família. Diz que ser portuguesa no estrangeiro é trabalhar muito para poupar algum dinheiro e ir a Portugal passar umas férias em condições. O seu lugar preferido em Portugal é a praia, mas o mais importante para si é estar perto dos amigos de infância e da família.

Saiu de Portugal para vir ter com a mãe. Esta emigrou primeiro, quando já estava bem estabelecida Ana veio ter com ela. Neste momento não pensa em voltar para o seu país natal. Diz que gosta muito do Luxemburgo apesar do frio.

Ana declara que ama aquilo que faz. É auxiliar de enfermagem, e neste momento está a estudar enfermagem na Bélgica.💉

Costuma ver sempre o telejornal português, e geralmente acompanha as notícias nas redes sociais. Ana deixa uma mensagem a todos os portugueses que se matam a trabalhar para terem algum dinheiro para irem a Portugal de férias, “a vida são só dois dias e não se sabe quando será o último” declara.

@analeal0708 é mais uma história de @portugalnomundo!