Conhece Ana Jorge?

Ana Jorge é a pessoa por trás do perfil @anajrge. Uma jovem de 22 anos natural de Pombal que reside em Inglaterra. Diz-se uma pessoa super normal que está a lutar para conseguir os seus objetivos de vida.

Portugal para si é a sua casa, é e sempre será o seu porto seguro. Ana diz que ser portuguesa no estrangeiro é ser ela própria, com toda a sua essência, a essência de quem nunca desiste, que se adapta às mudanças sem nunca se esquecer de onde veio.

O seu lugar preferido será sempre a casa dos seus pais, pois foi lá que cresceu e é lá que vai sempre estar uma grande parte de si.

Ana adora viajar e conhecer lugares e pessoas novas, diz que tira sempre alguma coisa de cada lugar que visita e pessoa que conhece. No seu dia-a-dia adora estar com os seus amigos, que acabam por ser a sua família no estrangeiro.

Saiu de Portugal por muitas razões, a mais óbvia porque os salários são bem mais altos no Reino Unido, e depois porque era algo que queria, entre querer ter um inglês fluente e ser um benefício para o seu curriculum. Confessa que um dia gostava de voltar para Portugal.

Ana estudou gestão hoteleira na Escola de Hotelaria de Coimbra. Trabalha num hotel como empregada de mesa, gosta muito do que faz, é uma área que dá muitas oportunidades de crescimento e que proporciona a facilidade de viajar e trabalhar ao mesmo tempo.

Antes de rumar a Inglaterra esteve na Escócia a trabalhar num hotel no meio do nada. Não haviam lojas ou supermercados, era só mesmo o hotel e algumas quintas, e o mais engraçado é que o staff era maioritariamente português, só havia um rapaz escocês e uma rapariga polaca.😂

Ana partilha que mudar de país é difícil, e só quem já o fez sabe como é, mas diz que quando se muda também é porque existiu essa oportunidade de procurar algo melhor e há quem não a tenha.

@anajrge é mais uma historia de @portugalnomundo!