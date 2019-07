Conhece Ana Filipa Oliveira?

Por trás do perfil Instagram @amulherdo31 está Ana Filipa Oliveira. Tem 39 anos, é casada e mãe de um pré-adolescente, nascido em Portugal, e de uma miúda a deixar as fraldas, nascida já na Alemanha.

Portugal 🇵🇹 é o seu ninho, o seu local de referência, são as suas raízes emocionais… o seu lugar de regresso.

“Ser português/a no estrangeiro e no mundo é levar connosco o contacto fácil, a capacidade de adaptação única, a gargalhada típica, o gosto por convidar mais um para a nossa mesa e ser orgulhosamente do cantinho da Europa à beira mar plantado”, diz Ana Filipa.

Lisboa é o seu sítio de eleição porque aí nasceu e cresceu, porque tem um encanto muito especial. Mas também Ortiga, uma aldeia do Concelho de Mação, onde o rio Tejo também nos visita, e onde nos banhamos na praia Fluvial. “Aí sabemos o que é sossego e natureza. Aí podemos viver lentamente e em liberdade”, afirma a portuguesa.

Saiu de Portugal porque em 2008 o seu marido estava numa empresa em Portugal cuja sede era na Alemanha. Vivem desde fevereiro de 2009 na Alemanha.

Gosta imenso do que faz. Trabalha como empreendedora digital, o que lhe permite trabalhar com o público português, mesmo a quilómetros de distância de Portugal. Não tem canais portugueses na televisão, “mas hoje em dia com a internet rapidamente ficamos informados do que se passa em Portugal”.

Uma curiosidade: o Guilherme nasceu em Portugal, no inverno que nevou em Lisboa (16 de Janeiro de 2006). Deixou Portugal com 3 anos de idade. Apesar de viver há 10 anos na Alemanha continua com o saudosismo. Diz que aos 18 anos vai para Portugal estudar, casar com uma portuguesa.

