Conhece Ana Alves?

Por trás de @anaalves_portuguesa esconde-se Ana Alves, natural de Sesimbra e desde sempre ligada ao carnaval. Ana é trabalhadora, ambiciosa, batalhadora e sem medo de lutar pelos seus sonhos.

Ana Alves tinha a ambição de desfilar no carnaval do Rio de Janeiro 🇧🇷 , e ao realizar esse sonho decidiu ficar a viver no Brasil definitivamente.

Portugal 🇵🇹 é o melhor país do mundo para se viver, diz Ana, que tem muito orgulho em ser portuguesa.

Ser português no estrangeiro é ser aventureiro, afirma esta portuguesa que considera que o povo português é muito privilegiado: Portugal é um país calmo, limpo e organizado… de gente trabalhadora com educação e civismo! Quando chegamos a outro país a adaptação é difícil, temos de ter espírito e mente muito aberta para tantas diferenças!

O seu lugar preferido é a sua terrinha… Sesimbra, vila que tem um astral ímpar. Foi lá que Ana cresceu e aprendeu a encarar o mundo sem medos! Para além de ser uma vila linda em qualquer estação, lá todos se conhecem…é sempre muito bem recebida.

Costuma dizer em tom de brincadeira aos seus amigos que quer ‘morrer em paz’…

Esta escolha de morar no Rio de Janeiro é um momento da sua vida, há que ter coragem e alguma astúcia para viver lá ! Quando achar oportuno voltará para a segurança do seu país.

@anaalves_portuguesa é mais uma história de @portugalnomundo!

