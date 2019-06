Conhece Alice Fonseca?

Por detrás do perfil Instagram @licitaf está Alice Fonseca, uma portuguesa a viver em Londres há mais de 14 anos.

Quando foi para Londres, nunca pensou ficar mais de dois anos, mas a crise levou-a a ficar… mas quer muito poder regressar a Portugal 🇵🇹 num futuro próximo!

Apesar de não ter nascido em Portugal (nasceu em Paris), para si “casa” é Portugal que adora! Adora a praia e estando a viver em Londres, o que mais lhe custa é estar longe da praia e o tempo não ser como o de Portugal.

A sua adolescência foi passada na zona de Águeda, de que gosta muito! Fica perto da praia, perto da montanha, por isso tem o melhor de dois mundos, diz Alice Fonseca. Mas também adora Lisboa e a Costa Alentejana. Se pudesse, tinha uma casa na Costa Alentejana.

Neste momento Alice trabalha no Turismo de Portugal em Londres e adora ! É uma honra poder ajudar na promoção turística de Portugal no maior mercado para Portugal que é o do Reino Unido.

O seu trabalho faz com que esteja sempre a par do que se passa em Portugal.

Nos tempos livre faz muitas coisas relacionadas com crianças porque tem uma filhota com dois anos. Mas uma das coisas mais interessantes de Londres é a oferta cultural! Muitos museus e galerias gratuitas, muita oferta musical, muitas culturas, e isso é fantástico, afirma Alice Fonseca.

@licitaf é mais uma historia de @portugalnomundo!