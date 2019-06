Conhece Alexandre Rebelo?

O Presidente dos Estados Unidos anunciou na terça-feira a recandidatura à Casa Branca, apresentando-se novamente como o candidato disruptivo e anti-sistema que lhe garantiu a eleição em novembro de 2016. No comício em Orlando, Flórida, Donald Trump repetiu a receita seguida anteriormente, apresentando-se como vítima do jornalismo “fake” e apontando a necessidade de combater a imigração ilegal com o apregoado muro na fronteira com o México.