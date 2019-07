Conhece Alexandre Duarte?

Por trás de @alexdflex está Alexandre Duarte. Desde de jovem que sempre disse que “não era cidadão de Portugal, mas do mundo. Senti vontade de explorar diferentes realidades, apenas para ir reconhecendo que de facto nasci num país maravilhoso, sem igual.”

Um dos seus lugares favoritos é “talvez no senhor da Pedra em Miramar, penso que é um lugar mágico, onde retorno sempre que volto das minhas viagens para me reencontrar novamente. Outro deles será o Jardim do Morro em V. N de Gaia, pois foi um dos sítios nos quais passei mais tempo enquanto cresci e está repleto de boas memórias.”

Alexandre saiu de Portugal porque à curiosidade que sempre teve de explorar o mundo se aliaram questões profissionais e teve mais oportunidades fora. “Felizmente faço o que amo e sou reconhecido por isso, tenho a oportunidade de viajar pelo mundo todo e nada me podia fazer mais feliz” conta. Pensa naturalmente em voltar a Portugal no final da vida “estabilizar-me lá. Por agora, continuo a voltar de tempo em tempo só para me recordar do quão precioso é o meu país.”

Costuma estar a par da realidade do país das quinas, “mas não da mesma forma, penso que em cada país que vou e habito torno por momentos esse sítio meu, deixando assim o anterior para trás e ganhando um conhecimento mais geral. A maior parte das coisas que ocorrem em Portugal chegam-me através de amigos e família”.

@alexdflex é mais uma historia de @portugalnomundo!