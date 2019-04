Conhece a Wickett Jones?

A Wickett Jones é uma marca portuguesa para homem que alia a sofisticação e as tendências do mercado atual aos valores mais conservadores de uma marca clássica.

Os melhores tecidos, o detalhe na construção de todas os nossos artigos, o rigor dos nossos alfaiates, o cuidado no atendimento e a exclusividade dos Personal Advisers, fazem da Wickett Jones uma marca ímpar no mercado.

A flagship store da marca fica na rua Castilho, em Lisboa,com três amplos pisos e situada muito próximo da mediática Avenida da Liberdade, é um espaço único que merece ser visitado.

No espaço Wickett Jones no El Corte Inglés de Lisboa, pode contar com horários mais alargados como abertura aos domingos e feriados. A mesma coisa acontece em Gaia, onde a Wickett Jones também está no El Corte Inglés.

Descubra a Wickett Jones e faça as suas encomendas aqui.