Conhece a Soraia e o Filipe?

Por trás dos @soulnursespassport está a Soraia e o Filipe, dois portugueses que emigraram para a Suíça há cerca de 3 anos.

Portugal para eles significa o regresso a casa, o regresso à sua essência e dizem que um bom filho, a sua casa volta. Os seus lugares favoritos em Portugal são: Guimarães, a cidade que viu crescer a Soraia; Aljustrel a vila mãe do Filipe, e Faro, porque foi no calor do Algarve que se conheceram.

Ser português no estrangeiro e no mundo é ser autêntico, afirmam, é levar a língua de Camões pelos quatro cantos do mundo. É continuar a descoberta com a coragem do Vasco da Gama. É divulgar a cultura portuguesa.

Esta casal luso adora comer, viajar e viver uma vida ostentada, por isso lhes chamam “bons vivants”. Viajar, fotografar, filmar, e apreciar as coisas simples da vida é o que lhes dá mais prazer.

Tornaram-se criadores de conteúdo digital, criando a sua página no Instagram e um blogue com a missão de encorajar a sua comunidade a viver a vida que sonham, a seguir o que lhes vai no coração e lutar muito por aquilo que acreditam.

Saíram de Portugal pela ambição de conhecer uma nova cultura, aprender uma nova língua e descobrir mais do mundo, porque iriam ter capacidades económicas para viajar mais.

Ambos são enfermeiros, aliás foi precisamente no hospital que se conheceram, há cinco anos atrás. Emigraram também para fugir da energia da reclamação das condições de enfermagem em Portugal, tentando contactar com outras realidades. Decidiram abraçar uma nova aventura na esperança de obter melhores condições de trabalho, continuando a exercer enfermagem na Suíça.

Gostam de estar a par do que de mais importante se passa, mas confessam que ver o noticiário não faz parte do quotidiano deles, porque acreditam que os média manipulam muita informação e massas de população.

Os @soulnursespassport também dedicam muito tempo a interagir com a sua comunidade e dedicam-se a criar conteúdo que definem como de valor para os seus seguidores.

@soulnursespassport é mais uma história de @portugalnomundo.