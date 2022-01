Conhece a Sónia?

Sónia é uma transmontana com 36 anos formada em Educação Social. Saiu do país muito cedo com o marido, futebolista de profissão, e acompanha-o na sua carreira por diferentes países.

Esta portuguesa sempre teve a paixão de viajar e tirar fotos e assim teve a oportunidade ideal. Muitas pessoas queriam saber como fazia para viajar tanto e como se sentia por viajar sozinha a maior partes das vezes e pouco a pouco a minha paixão cresceu e assim surgiu a página Instagram @empireofhesonia.

“Deixar Portugal foi muito duro”, diz Sónia, que sempre foi muito ligada à terra, às tradições, ao fado, tudo o que fazia dela portuguesa e principalmente a família.

E considera que ser portuguesa no estrangeiro é ser orgulhosa das suas raízes, do passado glorioso e das vitórias recentes. É portuguesa e as pessoas reconhecem Portugal em si e isso é uma grande alegria. Sónia acrescenta: “depois de conhecer tanto não poderia estar mais feliz de ser portuguesa e crescer em Portugal, faz-me muita falta a genuinidade, a paixão, a ‘saudade’ portuguesa… Uma nostalgia que só nos sabemos o que é.”

Voltar à sua terrinha em Trás-os-Montes e saborear a boa gastronomia portuguesa é dos seus passatempos favoritos e das coisas que mais lhe dá mais prazer. Voltava a Portugal num fechar de olhos, aprendeu que o mais importante é a família e a sua identidade, nada nem ninguém a entenderá melhor que um português.

@empireofthesonia é mais uma historia de @portugalnomundo.