Conhece a Rita?

Por detrás do Instagram @rita_drd está a Rita. Cresceu em Rouen, uma pequena cidade na Normandia, em França. Atualmente vive em Paris, é bióloga e trabalha na área farmacêutica.

O seu pai é português e a mãe é francesa, conta que as suas origens lhe permitiram conhecer a cultura portuguesa e aproximar-se desse belo país.

Adora viajar para Portugal sempre que tem oportunidade. Há dois anos fez uma viagem de Norte a Sul de Portugal com a irmã e a minha melhor amiga, diz que foram as suas melhores férias. Conheceram Porto, Braga, Fátima, Gerês, Lisboa, Vilamoura, Setúbal, Albufeira. Considera Portugal um país muito rico do ponto de vista das paisagens, “assim que se faz alguns quilómetros a paisagem muda e tem-se a impressão de estar em outro país, é realmente mágico”, descreve.

O lugar onde Rita se sente melhor é em Lisboa, no bairro histórico. Adora passear nos becos da cidade, apanhar o bonde Rede Elétrica de Lisboa, passear à beira do Tejo, tão grande que, quando está na Praça do Comércio, sente-se como se estivesse em frente a um oceano.

A comida portuguesa é a sua favorita, come-se muito bem em Portugal. Vai a Portugal todos os anos, diz que é algo de que precisa mesmo para recarregar as baterias. Espera voltar em breve.

@rita_drd é mais uma história de @portugalnomundo.