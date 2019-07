Conhece a lenda de Maria Alva Pés de Cabra?

De 19 a 21 de julho, a Aldeia Histórica de Marialva recebe a festa “Maria Alva Pés de Cabra”, do Ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa”. Com muita animação e várias atividades inspiradas naquela lenda, Marialva promete momentos inesquecíveis para habitantes e turistas naquele fim-de-semana.

Reza a lenda que, há muito tempo, vivia uma donzela muito formosa numa pequena aldeia do interior do nosso país. Um certo dia, um nobre que por ali passava enamorou-se dela. Desejando pedi-la em casamento, decidiu encomendar a um sapateiro uns sapatos para oferecer à donzela. Como se tratava de uma surpresa, e o sapateiro não tinha maneira de saber o tamanho dos seus pés, este pediu ao nobre para espalhar farinha aos pés da cama da donzela, para que esta deixasse a marca da farinha espalhada no chão quando se levantasse.

Qual não é o espanto do sapateiro quando descobre, pela forma deixada no chão, que a donzela tinha “pés de cabra” – mas profissional como era, cumpre a encomenda sem comentários, guardando segredo até do próprio cliente. Eis senão quando o nobre entrega o presente à donzela, que se apercebe que todos acabaram de descobrir o seu segredo… Aterrorizada, atira-se da torre de menagem do castelo. A donzela chamava-se Maria Alva.

A aldeia desta lenda é Marialva, onde é contada, de geração em geração, como a estória que deu origem ao nome da terra. Graças ao Ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa”, que chega àquela Aldeia Histórica de 19 a 21 de julho, a bonita donzela volta a ser recordada, num fim-de-semana repleto de animação, com mil e uma atividades e momentos imperdíveis, inspirados na lenda de Maria Alva.

De entrada livre, a festa “Maria Alva Pés de Cabra” vai dar mais vida à Aldeia Histórica de Marialva, com concertos, oficinas de cozinha regional, trabalhos em feltro, visitas guiadas encenadas, passeios equestres, teatros de rua, mostra e venda de produtos regionais, showcooking, entre outros.

No sábado, dia 20 de julho, às 21h, Marialva recua no tempo e apresenta uma encenação da lenda Maria Alva Pés de Cabra, com o magnífico cenário do Castelo da Aldeia Histórica como pano de fundo.

Com sugestões para miúdos e graúdos, a diversão está garantida em Marialva. É, também, uma excelente oportunidade para conhecer esta Aldeia Histórica, assim como as suas gentes, que também participarão nos vários momentos do evento.

Este evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do Município da Mêda, Junta de Freguesia de Marialva, Associações e Agentes económicos locais. Uma iniciativa apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

Entre nesta grande festa e viva grandes emoções na Aldeia Histórica de Marialva!