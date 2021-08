Conhece a igreja de Santa Clara no Porto?

Visitar o Porto é sem dúvida folhear uma verdadeira enciclopédia de história de arte. É viajar na história e com atento olhar descobrir vários estilos, reflexos dos tempos da história, e sem dúvida da marca de humanidade na cidade.

Ao entrar na Igreja de Santa Clara, onde a estrutura arquitetónica gótica do século XV se impõe, é o capítulo do barroco que aqui assume particular destaque.

Nasce de um bonito gesto de amor de D. João I a sua esposa. Uma promessa às monjas Clarissas do Mosteiro do Torrão que, por morte, Dona Filipa de Lencastre não iria conseguir cumprir. Seu esposo assume-a como sua e, na qual coloca toda a beleza. A dedicação de D. João I é tal que como refere Júlio Gil, no livro, as “Mais Belas Igrejas de Portugal”, “A cerimónia de instituição do mosteiro das Clarissas do Porto decorreu a 28 de Março de 1416, tendo sido marcada pela presença das mais importantes figuras do reino – D. João I e os príncipes D. Fernando e D. Afonso -, que desde a primeira hora privilegiaram a nova casa, e pelo Bispo D. Fernando Guerra.”.

É em outubro de 1427 que as Clarissas se instalam no seu novo mosteiro, sendo que a igreja monástica apenas foi concluída algumas décadas depois. Apesar de grande parte da edificação monacal ter sido custeada por D. João I, dando continuidade à vontade de sua esposa, as suas armas acabaram por desaparecer do portal gótico.

Atualmente considerada um dos mais belos exemplares das denominadas igrejas forradas a ouro do barroco Joanino, não é uma igreja de grandes dimensões, mas a dimensão física em nada reduz a sua beleza. Tendo sofrido várias obras ao longo dos tempos, transformando o seu interior de uma igreja gótica numa igreja barroca, a sua frontaria ainda mantém o seu portal quinhentista, onde convivem elementos manuelinos com alguns apontamentos já renascentistas.

Para além de um conjunto de elementos acrescentados ao longo dos tempos, muitos de difícil interpretação simbólica, o que por seu lado convida ao exercício da imaginação, é no século XVIII que é adicionado um frontal superior onde serenamente se instalam as imagens de S. Francisco e Santa Clara. Mas é sem dúvida no seu interior que o nosso olhar é presenteado de uma beleza reluzente, assumindo o seu apogeu no núcleo da capela-mor e arco triunfal, onde a experiência nos eleva ao esplendor.

Cada centímetro desenhado e talhado de forma extraordinária permitem, na conjugação dos inúmeros elementos artísticos, a destacar a pintura, escultura azulejos e cadeiral, formar das poucas e únicas composições estéticas perfeitamente harmoniosas.

Mas não se pode partir, sem antes elevar o olhar para o teto e perenizar na memória a composição estética dos caixotões, que de forma simbólica nos envolvem numa dimensão onde o brilho assume um esplendor quase sufocante, mas onde o conjunto nos eleva a uma sinfonia perfeita.

Nas vicissitudes do passar dos tempos, para além das transformações estéticas o complexo monástico foi, por força de diferentes usos, integrando a memória patrimonial da cidade. É nos dias de hoje, que depois de uma importante campanha de obra de restauro e conservação que na Igreja Santa Clara no Porto, o brilho voltou a resplandecer.