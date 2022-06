Conhece a carrinha portuguesa em Swansea?

Llansamlet, nos subúrbios de Swansea, tem um pequeno negócio ambulante português. Os pastéis de nata fazem muito sucesso no “Pastel de Nata in Abertawe“.

António Felício é o dono do negócio ambulante português. Trabalha numa pequena carrinha a que chama “pastelaria”.

O pasteleiro chegou a ter um negócio fixo: um café autenticamente português, em Swansea. Passou posteriormente a ter um serviço de entregas e ambulante.

António está em Swansea há 20 anos, como admite ao Wales online. Admite que se apaixonou pela cidade, sendo uma “casa longe de casa”; onde quis também manter o sabor de Portugal.

Faz todas as manhãs os bolos frescos, tendo, para além de pastéis de nata, folhados de espinafres, croquetes, quiches ou pastéis de bacalhau.

“Estávamos muito ocupados com a pandemia e estávamos a fazer entregas em Llanelli, Pontardawe e Swansea. Os custos do café estavam a tornar o negócio muito difícil”, admite ao jornal britânico.

António admite que pagava de despesas de 115 libras por semana, conseguindo agora pagar as mesmas despesas em um mês. Conseguiu também manter uma base fiel de clientes por o seu antigo café ser um dos melhor-avaliados no centro da cidade.

“Comecei a cozinhar aos 14 anos quando trabalhava numa pequena padaria em Portugal. Mudei-me para o Reino Unido para uma vida melhor e tornei-me um fixador de aço em Milford Haven em 2004. Depois abri meu próprio café em Swansea”, disse António.

“Estava extremamente ocupado na pandemia com as entregas e trabalhava em casa com a confeção. Agora decidi tentar outra coisa e a carrinha vai a eventos, inclusive”, referiu o pasteleiro.