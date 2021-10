Conheça os vencedores dos Troféus Luso-Franceses 2021

A Câmara de Comércio Luso-Francesa (CCILF) atribuiu esta quinta-feira, em Lisboa, sete troféus destinados a empresas e empresários portugueses e franceses cujas atividades comerciais se destacaram durante o último ano.

A Gala dos Troféus Luso-Franceses 2021, que teve lugar no SUD Lisboa, na Ajuda, iniciou-se com um discurso de Fabrice Lachize, presidente da CCILF, tendo-se seguido as intervenções de Ronan Venetz, Chefe do Serviço Económico da Embaixada de França, Jorge Torres Pereira, Embaixador de Portugal em França, e Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização.

Antes da habitual entrega dos troféus, aguardada sobretudo pelos 18 finalistas, foi ainda apresentada uma nova parceria entre a Câmara de Comércio Luso-Francesa e a Câmara de Comércio francesa no Canadá.

Chegada a hora, foram divulgados os vencedores das seguintes categorias:

Troféu Inovação: Ciclo Fapril

Troféu Desenvolvimento Sustentável: Natixis

Troféu Investimento: La Redoute

Troféu PME: Monsurgel

Troféu Exportação: Faurecia

Troféu Startup: Bluecerts

Troféu do Juri: Projeto Café Joyeux

Assista em baixo à entrega de todos estes prémios:

