Conheça os vencedores dos IPMA Awards

O International Portuguese Music Awards (IPMA Awards) deste ano, que foram apresentados online, contou com apresentações de Carminho, Cristóvam, Piruka, Cremilda Medina, Nikita Afonso, Tabu e Anjos. Os troféus foram apresentados em quatorze categorias, com os indicados deste ano vindos de sete países diferentes. Catarina Furtado acolheu a nona celebração anual em homenagem a músicos descendentes de portugueses de todo o mundo, tendo como pano de fundo o Teatro da Trindade, em Lisboa.

Esta é a lista completa dos vencedores dos IPMA Awards deste ano:

Videoclipe do ano

“Bela” de Djodje, realização de Wil Soldiers (PORTUGAL)

Melhor Performance Instrumental

“Medusa” por In.dia (PORTUGAL)

Melhor Performance em Quarentena

“Various Songs” de Syro (PORTUGAL)

Melhor Performance de World Music

“Aguenta (ft. Lura)” por Mário Marta (PORTUGAL)

Melhor Performance Tradicional

“Cio da Terra” de Maria Monda (PORTUGAL)

Melhor Performance de Fado

“Ai Mas Ai De Mim (ft. Cristina Branco)” por LST Lisboa String Trio (PORTUGAL)

Melhor Performance de Dança

“MOTM (Magic Of The Moment)” de GAMIIX e Moses Christopher (PORTUGAL / FRANÇA)

Melhor Performance de Rap / Hip-Hop

“Voar” de Moses Christopher e ELITE 4K (PORTUGAL / FRANÇA)

Melhor Performance de Rock

“Connect” por Jump The Fall (EUA)

Melhor Performance Pop

“Acordar” por Syro (PORTUGAL)

Melhor Performance ‘Música Popular’

“A Guitarra Vai Tocando” de Maurício Morais (EUA)

Novo Talento

The RedBeds (PORTUGAL)

Canção do Ano

“Eu não acho que estou fazendo isso direito” por Nikita Afonso e Ty Falcoa (CANADÁ / EUA), escrito por Nikita Afonso e Ty Falcoa

Escolha do Público

“Amar do Zero (ft. Pedro Gonçalves)” – Sósia (PORTUGAL)

O público foi transportado para vários locais durante a emissão, visto que o show foi filmado internacionalmente em várias localizações. A finalista de novos talentos Isabel Mesquita apresentou-se em Santa Maria, Açores e a casa dos RedBeds foi em Lisboa. Outros locais de destaque foram Porto, Cabo Verde, Vancouver, Toronto e a ilha Terceira nos Açores.

Vários rostos familiares juntaram-se ao evento para apresentar os tão cobiçados prémios: Bárbara Bandeira, Tito Paris, Olavo Bilac, António Manuel Ribeiro (UHF), José Malhoa, Rita Guerra, Frankie DaPonte Jr. (Edição EXP), indicado ao Oscar Luis Sequeira, Julia Dantas , Peter Serrado, Ruby Anderson, David Leite e Maria Lawton (apresentadora do Emmy nomeada Maria’s Portuguese Table).

O IPMA está desde já a aceitar inscrições até 30 de novembro para os galardões do próximo ano, que marca o décimo aniversário do evento.

Visite IPMAawards.com para obter mais informações e ouvir as músicas vencedoras.

#portugalpositivo