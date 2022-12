Conheça os vencedores do concurso “As minhas férias em Portugal”

O concurso literário “As minhas férias em Portugal” contou com a participação de jovens autores, quase duzentos, que enviaram os seus textos um pouco de todo o mundo numa iniciativa da rádio Arc-en-Ciel e da AILD.

“A qualidade dos trabalhos destes potenciais escritores confirma que a língua portuguesa tem futuro e que esta nova geração de lusodescendentes, naturalmente plurilingue e multicultural, é (também) o garante da nossa língua comum”, pode ler-se em comunicado dos organizadores satisfeitos com “a riqueza intelectual destes jovens poliglotas de amplos horizontes que fica evidente nestas participações e demonstra à sociedade que Portugal não termina em Vilar Formoso e que, pelo contrário, graças a eles, se prolonga muito além das fronteiras portuguesas”.

Os jovens concorrentes vivem em França, na Alemanha, no Reino Unido ou na Suíça e em muitos outros países, e são “o futuro da língua portuguesa e das culturas lusófonas”, afirma o mesmo comunicado, no qual os organizadores recordam as razões que os levaram a lançar este concurso: “apoiar e divulgar o trabalho artístico dos milhões e milhões de lusofalantes a viverem no estrangeiro”.

A cerimónia oficial de entrega dos prémios aos vencedores e aos participantes que receberam uma menção honrosa terá lugar no sábado, 7 de janeiro de 2023, na Casa de Portugal da Cidade Universitária em Paris.

Vencedores

Categoria A: “O espírito do rio” de Clara Silveira Dunand

Categoria B: “Detalhes, hospital e borboletas” de Léane de Abreu

Menções honrosas

Categoria A:

“As minhas férias em Portugal” de Matéo Augusto Rodrigues

“Minhas viagens por Portugal fora” de Manuel Moreira Fonseca

“A volta a Portugal em sonho” de Mickael Dias Brito

Categoria B:

“Ano Novo” de Diego Badolato Viala

“O amor de Alcobaça” de Sara da Cruz

“O palácio mágico” de Carolina Marques Cabral