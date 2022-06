Conheça os primeiros moscatéis com certificado vegan em Portugal 

Junho assinala um marco importante para a Adega de Favaios, visto que o Moscatel Adega de Favaios e o Favaíto são os pioneiros em Portugal a obter o certificado Vegan.

“Em resposta a uma tendência do mercado, começaram a surgir produtos enológicos de origem vegetal que revelaram resultados excelentes quando os testámos. Sentimos que era uma boa oportunidade para tornar o vinho mais inclusivo, apresentando vinhos aptos para consumo por vegetarianos e veganos”, contextualiza Miguel Ferreira, enólogo da Adega de Favaios.

O enólogo sublinha que, desde há cerca de uma década os produtos de origem animal não se encontram no processo de vinificação. No entanto, os moscatéis “mais velhos” podem ainda conter vestígios de origem animal.

Desta forma, o selo vegan é atribuído aos moscatéis mais jovens, os lotes com idades entre três e oito anos.

A obtenção do selo vegan valida uma prática já generalizada a todos os vinhos DOC Douro produzidos pela Adega de Favaios e chega agora aos vinhos fortificados.

Fundada em 1952, a Adega de Favaios é o principal produtor de Moscatel do Douro (79% do volume total produzido na região), com vendas de 3,1 milhões de litros de moscatel em 2021. A adega produz igualmente espumantes, Portos e DOC Douro, com destaque para os brancos de altitude, oriundos do planalto de Favaios.