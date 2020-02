Conheça os portugueses nomeados para empreendedor do ano

Os cinco candidatos portugueses ao título EY Entrepreneur Of The Year 2020 já foram escolhidos pelo júri na sua primeira reunião, afirmou a consultora EY Portugal, lembrando que o vencedor representará Portugal na final mundial, no Mónaco.

António Carlos Rodrigues, da Casais, Guy Villax, da Hovione Farmaciência, Carlos Mendes Gonçalves da Mendes Gonçalves, António Oliveira da OLI – Sistemas Sanitários e Rupert Symington, da Symington Family Estates, Vinhos, S.A., são os cinco candidatos portugueses escolhidos pelo júri, disse em comunicado a consultora EY Portugal, esclarecendo que o júri voltará a reunir no final de março para eleger o vencedor português.

A final mundial do EY World Entrepreneur of the Year, vai realizar-se em junho, no Mónaco, onde participam os laureados de cerca de 60 países, sendo que a gala final para anunciar o vencedor português terá lugar em abril.