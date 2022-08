Conheça os novos temas do grupo Fax

O grupo Fax, cujo percurso musical tem sido assente nas apresentações ao vivo que tem realizado um pouco por todo o país, lançou um EP que contém duas novas canções, nomeadamente “Quero Festa” e “Essa mulher é loucura”.

Em plena pandemia e com saudade dos bailes de verão, nasce o tema “Quero Festa”, que, como carateriza a editora Espacial em comunicado de imprensa, trata-se de “uma proposta refrescante num cenário pautado pelos ritmos quentes em que as ambiências sertanejas estão na base melódica de uma canção que mistura a saudade com desfaçatez, em que a mulher é a protagonista e neste caso o grupo Fax um mero figurante”.

Em “Essa mulher é loucura”, o segundo tema deste EP, a “rebeldia é o ponto de partida para uma história idealizada num ambiente de desejo. Uma canção sensual, apimentada pelos ritmos do Reggaeton, despertando os sentidos e provocando reações que levam a fazer o que ainda não foi feito”.

Estas duas novas apostas diferenciam-se entre si, mas “refletem e são reveladoras da imaginação e criatividade deste grupo que promete tornar-se uma referência na música popular portuguesa”, como realça a editora a fim de terminar as declarações.