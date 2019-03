Conheça os nomeados para os Prémios Internacionais da Música Portuguesa

O International Portuguese Music Awards (IPMA), Prémios Internacionais da Música Portuguesa, acabam de anunciar os nomeados para a Gala de Prémios 2019.

O evento tem lugar no dia 18 de maio na sala de espectáculos Zeiterion Theatre situada no centro histórico da cidade de New Bedford, no estado norte-americano de Massachusetts.

Serão entregues galardões em 13 categorias. Os nomeados deste ano são provenientes de sete países diferentes. Acrescente-se ainda que dois cantores foram escolhidos como finalistas ao prémio “Novo Talento” e atuarão ao vivo no espetáculo de entrega de prémios sendo avaliados por um júri constituído de profissionais da indústria musical. O vencedor será anunciado durante a gala.

A edição 2019 dos IPMA terá ainda atuações de grandes nomes, incluindo João Pedro Pais, Roberto Leal, Rita Guerra e Sam the Kid.

Estes são os nomeados:

Teledisco do ano

“Guarded” de Tyler & Ryan, realizado por Mitch Francis (EUA)

“Nôs Morna” de Cremilda Medina & Tito Paris, realizado por Marko Lokko Monkeys (FRANÇA)

“Crazy Love Is” de Pedro Barbosa, realizado por Elrich Yssel (ÁFRICA DO SUL)

“Vai” de The Code, realizado por Line Up Productions (PORTUGAL)

Instrumental

“Ode to Joe” de Pedro Silva (EUA)

“RICARDVS” de Ricardo J. Martins, Ricardo Gordo & Ricardo Silva (PORTUGAL)

“Quiero Ser Tu Sombra” de Daniel Binelli & Pedro H. da Silva (EUA)

“Thunderstorm” de Mike Kerr (EUA)

World Music

“Par Serment” de Dan Tibério (FRANÇA)

“Nôs Morna” de Cremilda Medina & Tito Paris (CABO VERDE)

“Tiki Taki” de Assol Garcia (EUA)

“Nos Amizad” de Roy Job (EUA)

Tradicional

“Ai Ai Vizinho” de Ronda Da Madrugada (PORTUGAL)

“Trago Nos Olhos a Ria” de Fátima Santos (EUA)

“Talvez Por Isso” de Sarah Pacheco (EUA)

“Verdes São os Campos” de Rodrigo Serrão (PORTUGAL)

Fado

“Divino Fado” de Clara Santos (CANADÁ)

“Quadras Soltas de Pessoa” de Cordeone (FRANÇA)

“Tarde Demais” de Sandra Correia (PORTUGAL)

“Voz Magoada” de Sarah Pacheco (EUA)

Dance

“Blame It” de André Aires (PORTUGAL)

“Energy” de Nelson Rego (EUA)

“Dance With You” de Sabrina Alves (ÁFRICA DO SUL)

“Neon Heart” de Sir Matty V (EUA)

Rap/Hip-Hop

“Nutso” de Nutso (EUA)

“Quero Andar Contigo” de Andy Scotch (PORTUGAL)

“1991” de Jayjezz (LUXEMBURGO)

“Captain Sun” de My Mysterious Friend (CANADÁ)

Rock

“Change is Coming” de Josh Pereira (EUA)

“Vai” de The Code (PORTUGAL)

“Pretend” de FirstBourne (EUA)

“Don’t Ask Don’t Tell” de Social Hysteria (CANADÁ)

Pop

“Let Me Ask You” de Roy Job (USA)

“O Melhor Lugar” de A.M.A. – Amar Mais Agora (PORTUGAL)

“Amores Proibidos” de Sarah Pacheco (EUA)

“Distraction” de Tyler & Ryan (EUA)

Música Popular

“Já te Esqueci” de Safira (PORTUGAL)

“Mas Sou Portugês” de Zé Duarte (EUA)

“Cinderela” de Michelle Madeira (CANADÁ)

“Há Mulherada (Há Caipirinha)” de Joey Medeiros (EUA)

Novo Talento

Lioness (LUXEMBURGO)

Peter Serrado (CANADÁ)

Canção do Ano

“Xtoria D’bo Manera” de Roy Job (EUA), escrita por Roy Job

“Par Serment” de Dan Tibério (FRANÇA), escrita por Dan Tibério e Michel Handson

“Nutso” de Nutso (EUA), escrita por Lafayette Azevedo

“Meu Amor Meu Amante” de Sarah Pacheco (EUA), escrita por Sarah Pacheco e Minah Jardim

