Conheça os melhores jogos online inspirados em programa de televisão

Consumir filmes e séries faz parte do nosso quotidiano. Nos últimos anos as plataformas de streaming tornaram-se um negócio multibilionário, portanto não é surpreendente ver produções novas e antigas a receber adaptações na forma de jogos.

A tradição existe desde o início da indústria de videojogos, lá na distante década de 80. A desastrosa adaptação de E.T. lançada em 1982 para Atari 2600 é considerada a obra precursora, mas felizmente as coisas melhoraram muito de lá para cá.

Com o aparecimento da internet, as adaptações de filmes e séries para jogos receberam uma versão online, tanto na forma de modos multiplayer como em jogos lançados inteiramente para a internet. É exatamente sobre esse tema em específico que vou falar hoje!

1 – Lego Star Wars: The Skywalker Saga (2022)

Plataformas: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Microsoft

A Lego Star Wars existe desde 2005, com o lançamento do primeiro jogo. O gameplay varia bastante de jogo para jogo, mas sempre com o diferencial de que os eventos dos quais o jogador participa acontecem no universo de Star Wars.

O título mais recente, The Skywalker Saga, foi lançado em 2022 com a possibilidade de multiplayer online. Embora seja bastante recente, a comunidade de fãs é grande, possibilitando partidas divertidas em diferentes plataformas.

2 – Narcos

Plataformas: navegador

A famosa série Narcos também virou jogo de caça-níqueis e pode experimentar a mesma em sites de casino famosos como o BacanaPlay, disponível na categoria do Bacana slots.

O jogo foi inspirado na procura pelo cartel de Pablo Emilio Escobar e permite que faça apostas e ganhe bónus escolhendo as melhores jogadas.

É importante conhecer um pouco melhor o jogo antes de começar a arriscar as suas chances online.

3 – Marvel’s Avengers (2020)

Plataformas: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Windows, Google Stadia

Desde a explosão do universo cinematográfico da Marvel, uma série de jogos foi lançada, incluindo títulos aclamados como Marvel’s Spider-Man (2018). Dentro da categoria online, o exemplo mais surpreendente talvez seja a adaptação de Os Vingadores (lembrando que o filme ‘Vingadores: Endgame’ chegou a bater recorde de público em Portugal).

Publicado pela gigante Square Enix (famosa pela franquia Final Fantasy), o jogo faz parte do género RPG de ação. Mesmo dois anos após o seu lançamento, o jogo ainda mantém a sua popularidade, com DLCs a ser desenvolvidas e publicadas e um grande número de jogadores.

4 – Game of Thrones: Winter Is Coming (2019)

Plataformas: Windows, Android, iOS, navegador

O primeiro título exclusivamente para telemóveis desta lista, Winter Is Coming é um MMORTS (sigla em inglês para Massively Multiplayer Online Real-Time Strategy) inspirado no universo dos livros As Crônicas de Gelo e Fogo e principalmente na sua adaptação televisiva.

Os jogos para o telemóvel possuem uma série de possibilidades, entre aqueles dos géneros incremental, puzzle, de cartas, slots e mesmo roleta. Entre desenvolvedores indie e titãs da indústria, adaptações de franquias famosas são abundantes em todos os géneros.

5 – Friday the 13th: The Game (2017)

Plataformas: PS4. Xbox One, Nintendo Switch, Windows

A jornada até ao lançamento de uma bem-sucedida adaptação de Sexta-Feira 13 foi longa, sendo iniciada no ápice do género slasher na década de 1980. Desde então diversos jogos foram cancelados até ao lançamento do incrível Friday the 13th: The Game.

No jogo irá controlar o assassino Jason Voorhees ou um dos monitores do acampamento Crystal Lake. Se for Jason, o objetivo é matar. Se for uma das possíveis vítimas, boa sorte a tentar sobreviver. Nos dois casos, a diversão para os fãs de terror é garantida!

6 – The Lord of the Rings Online (2007)

Plataformas: Windows, macOS.

O universo criado por J. R. R. Tolkien há quase um século atrás continua a fascinar as novas gerações de leitores. Mais do que isso, este é um exemplo raro de múltiplos jogos bem recebidos por fãs e críticos. Não foi diferente com TLOTR Online.

Lançado em 2007, os servidores do jogo ainda estão a funcionar e recebem constantes melhorias e atualizações. A mais recente expansão, Fate of Gundabad, foi lançada em 2021. A ideia é que o jogo continue a crescer nos próximos anos!

Mais divertido do que assistir uma série ou filme de que gosta é ter a possibilidade de participar no mesmo. Sendo assim, nenhuma experiência é melhor do que jogar online com os amigos, junto com os personagens e cenários da sua série ou filme de eleição.