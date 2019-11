Conheça os filmes portugueses que pode ver no Reino Unido

Os realizadores Julião Sarmento, Solveig Nordlund e Pedro Neves são convidados do festival de cinema português Utopia no Reino Unido, que este ano vai decorrer entre Londres e Edimburgo, de 30 de novembro até 09 de dezembro.

Pedro Neves vai estar em conversa com a audiência na projeção de “Tarrafal”, no dia 02 de dezembro, no museu Royal Academy of Arts, no âmbito da exposição “Eco-Visionaires”, que esteve antes no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, com curadoria de Pedro Gadanho e Mariana Pestana.

Solveig Nordlund, realizadora sueca que reside em Portugal, vai apresentar na única sessão do festival na Escócia, em Edimburgo a 05 de dezembro, duas adaptações de escritos de J.G. Ballard, “Aparelho Voador a Baixa Altitude”, de 2002, e “Viagem a Orion”, de 1986.

Uma retrospetiva de filmes de Julião Sarmento de 1975 e 1976 intitulada “Revolução e Subversão” vai ser projetada na universidade King’s College, seguida por uma palestra e debate com o artista, que já teve o trabalho em destaque no Museu Tate Modern, em 2010.

O programa começa a 30 de novembro com “Chuva é cantoria na aldeia dos mortos”, de João Salaviza e Renée Nader Messora, distinguido na edição deste ano do Festival de Cannes com o prémio especial do júri e rodado ao longo de nove meses numa aldeia indígena da tribo Krahô, no Brasil.

No mesmo dia, vai ser projetada uma série de curtas-metragens, numa sessão intitulada “Novos Ensaios Portugueses Audiovisuais”, com obras de Ricardo Pinto de Magalhães, Maria Ganem, João Costa, Guilherme Rodriguez, Beatriz Saraiva, Ana Margarida Gil, Magda Caetano de Melo, Nuno Gonçalves e Tamara González.

O filme português “Prazer, camaradas!”, de José Filipe Costa, que foi selecionado para a competição do 63.º Festival de Cinema de Londres, em outubro, vai ser apresentado a 04 de dezembro no King’s College.