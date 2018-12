Conheça os adversários dos portugueses na Europa do futebol

O FC Porto vai defrontar os italianos da Roma nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.Os ‘dragões’ jogam a primeira mão na capital transalpina, em 12 de fevereiro, e a segunda no Estádio do Dragão, no Porto, a cinco de março. Na fase de grupos, o conjunto de Sérgio Conceição foi a equipa que mais pontos somou, ao vencer o Grupo D, com 16, à frente de Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv Moscovo.

Já o Benfica disputa os 16 avos de final da Liga Europa com os turcos do Galatasaray, com segunda mão na Luz, bem como o Sporting que mede forças com os espanhóis do Villarreal, com primeiro jogo em Alvalade.

No sorteio de Nyon, na Suíça, os dois clubes lisboetas ‘desviaram-se’ dos adversários mais complicados, mas também não apanharam as equipas teoricamente mais acessíveis, podendo ambos ambicionar a chegar aos ‘oitavos’ da segunda prova da UEFA.

Quanto aos restantes portugueses na Liga dos Campeões, o campeão inglês, Manchester City, de Bernardo Silva vai defrontar o Schalke 04, Juventus, dos portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, vai enfrentar o Atlético de Madrid, que conta com o português Gelson Martins, o Manchester United, orientado por José Mourinho e de Diogo Dalot, vai defrontar o Paris Saint-Germain, enquanto o Lyon, de Anthony Lopes, mede forças com o FC Barcelona, de Nelson Semedo.

No que respeita aos 16 avos de final da Liga Europa, destaque para o embate entre o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, e o Eintracht Frankfurt, de Francisco Geraldes, Gonçalo Paciência.