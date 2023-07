Conheça o tema mais ouvido no Spotify em Portugal

A música “Preço Certo” é a música portuguesa mais ouvida no Spotify em Portugal.

O tema foi recentemente lançado e pertence ao “Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente“.

O vídeoclipe, gravado no programa homónimo da RTP e que aparece o próprio apresentador Fernando Mendes, conta, até à data, com cerca de 2,3 milhões de visualizações no Youtube.

Em comunicado a Sony Music Portugal anuncia que o novo espetáculo de Pedro Mafama prossegue pelo país, “depois do início auspicioso com três espetáculos de seguida (festival MED, Gloria ao Rock e Arraial da Barrinha, em Esmoriz)”.

Próximas datas no verão de 2023:

15 de julho – Serpa, Noites na Nora

21 de julho – Melides

23 de julho – Carcavelos, Festas de Carcavelos e Parede

26 de julho – Madeira, Câmara de Lobos, Semana da Juventude

4 de agosto – Lourinhã, Sons na Areia

20 de agosto – Caparica, Sol da Caparica

8 de setembro – Estoril, Chefs on fire