Conheça o programa do Congresso Mundial das Redes da Diáspora

O programa do I Congresso Mundial das Redes da Diáspora, que se realiza no Porto nos dias 13 e 14 de julho, já se encontra disponível no Portal das Comunidades.

Nesta iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, em parceria com a Câmara Municipal do Porto, está confirmada a participação, na sessão solene de abertura, na manhã do dia 13 de julho, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Primeiro Ministro e o Presidente da República, assim como da Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados pois o evento decorre nas instalações daquela estrutura (na foto), e do Presidente da Câmara Municipal do Porto.

À sessão solene de abertura segue-se a conferência do arcebispo José Tolentino de Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, para lançamento dos trabalhos que depois decorrerão ao longo do dia em formato temático, no âmbito das redes da diáspora identificadas – Associativismo, Ciência e Conhecimento, Economia e Desenvolvimento, Cidadania, Apoio Local e Comunicação social.

O evento terminará com a apresentação das conclusões e recomendações de cada rede e as alocações de encerramento do Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, a que se seguirá um jantar oficial oferecido pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto.

Recorda-se que as inscrições, cujo prazo continua a decorrer, deverão ser efetuadas para o correio eletrónico congressodiaspora@mne.pt .