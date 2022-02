Conheça o padrinho de Michel do Rosário

O teledisco oficial do mais recente tema de Michel do Rosário featuring Valdemiro José, já se encontra disponível.



“Padrinho” aborda a temática do casamento. Com esta música, os cantores pretendem tranquilizar todos aqueles que passam por uma fase menos boa no seu relacionamento pois, quando duas pessoas partilham a vida, é normal haver momentos felizes mas também momentos de alguma tensão e discórdia, por diversas razões.



Jurar no altar, amar e respeitar o outro até ao fim, não é sinónimo de que todas as horas serão de sorrisos fáceis mas o importante é estarmos atentos ao nosso parceiro, às suas necessidades, ao que o faz feliz e ao que o incomoda.



Por vezes, ambos não estão bem mas se nenhum der o primeiro passo para se esclarecerem, a situação vai arrastar-se até que um dos dois se farte e comece a desinteressar-se pela pessoa que escolheu para partilhar a vida e encontre mais motivos de felicidade fora de casa, ao invés de dentro. Se não cuidada, a falta de comunicação causará frustração, raiva e culpa num ciclo que se retroalimenta.