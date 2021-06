Conheça o novo SUV topo de gama da Opel

20A Opel revelou o novo Grandland, um SUV compacto elegantemente desportivo com controlos intuitivos e tecnologias inovadoras. Com o Pure Panel totalmente digital, o novo modelo oferece ao condutor uma experiência de condução inovadora.

O SUV topo de gama da Opel apresenta também tecnologias e sistemas de assistência que, até agora, só era possível encontrar em automóveis de classe superior.

Em especial destaque estão os faróis de matriz de LED IntelliLux LED® Pixel com um total de 168 elementos LED. A tecnologia do modelo topo de gama da Opel, o Insignia, estreia-se, assim, no SUV de topo da marca alemã e estabelece novos padrões no segmento de mercado do Grandland. O mesmo se aplica ao Night Vision, que faz a sua estreia na Opel. Este sistema deteta peões e animais na escuridão, até 100 metros de distância, e alerta o condutor. O sistema Highway Integration Assist mantém o Grandland no centro da faixa de rodagem e, simultaneamente, a distância para o veículo da frente. Concebido e produzido na Alemanha, o novo Grandland apresenta também o Opel Vizor, o novo ‘rosto’ da marca.

Com o novo Grandland, a Opel continua também a desenvolver a sua estratégia de eletrificação. Quem procura potentes variantes híbridas ‘plug-in’ de elevada eficiência pode optar entre tração dianteira ou integral elétrica.