Conheça o novo rosé das Quintas de Melgaço

A Quintas de Melgaço acaba de lançar a colheita de 2020 do QM Rosé. Este néctar já se afirmou como um vinho de eleição, ao alcançar uma Medalha de Ouro, na 28ª edição do Concours Mondial de Bruxelles, um dos processos de avaliação de vinhos mais conceituados do mundo.

A mais recente novidade da Quintas de Melgaço, o QM Rosé 2020, ainda agora chegou ao mercado e já deu provas da sua qualidade. A sua personalidade jovem, fresca e persistente distinguiu-o, no Concours Mondial de Bruxelles, por entre uma amostra de 10 mil vinhos em competição, de 46 países produtores. Este concurso de referência já conta com mais de 20 anos de história e, na edição de 2021, mais de 300 juízes internacionais participaram nas provas, durante 9 dias, no Luxemburgo.

“Lançar uma nova colheita como a do QM Rosé, e verificar que a mesma é merecedora de um selo de confiança tão grande, é uma força motivadora enorme para continuarmos a trabalhar com o mesmo carinho e rigor de sempre. É uma honra saber que mesmo quando a nossa produção se encontra no meio de tantos vinhos de renome do mercado global, a sua qualidade não deixa ninguém indiferente”, afirma Pedro Soares, administrador das Quintas de Melgaço.

Nascido a partir do blend das castas mais nobres brancas e tintas, da sub-região de Monção e Melgaço, a Alvarinho e a Sousão/Vinhão, a colheita de 2020 do QM Rosé diferencia-se pelo seu caráter pujante.

Através de um processo baseado em saberes e métodos ancestrais, nasce um néctar de cor rosada, ligeira e delicada, com aromas deliciosos de frutos vermelhos, infusão de mentas e casca cítrica. A frescura exalada torna o QM Rosé no acompanhamento perfeito para harmonizar com saladas, aperitivos diversos, pratos de peixes e marisco, assim como com um suave queijo amanteigado. Para uma experiência completa de deleite, o QM Rosé 2020 deverá ser servido a uma temperatura entre os 8ºC e os 10ºC.