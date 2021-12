Conheça o novo Opel Astra Sports Tourer

Após a estreia mundial, em Setembro, da nova geração do modelo Astra em versão berlina, a Opel revelou a muito aguardada versão ‘station wagon’, o novíssimo Astra Sports Tourer, variante que, além de motores térmicos a gasolina e diesel, estará disponível com dois níveis de propulsão elétrica híbrida ‘plug-in’, tornando-se, assim, na primeira ‘station wagon’ eletrificada da marca alemã.

O novo Astra Sports Tourer segue a tradição de sucesso da Opel em carrinhas compactas, iniciada há quase 60 anos com o Kadett Caravan, o primeiro modelo nesta classe lançado por uma marca alemã. O novo Astra Sports Tourer estará disponível com motores a gasolina e Diesel de elevada eficiência. Nestas versões, a potência varia entre 110 cv e 130 cv, podendo ir até 225 cv nas versões híbridas ‘plug-in’. As motorizações a gasolina e gasóleo estão equipadas de série com caixa manual de seis velocidades, estando disponível, em opção, uma transmissão automática de oito velocidades (eletrificada nas versões híbridas ‘plug-in’) para os motores mais potentes.

“O novo Astra Sports Tourer inaugura uma nova era em matéria de versatilidade. É um modelo eletrificado, digitalizado e concebido para surpreender», refere o CEO da Opel, Uwe Hochgeschurtz. «É desta forma que conjugamos a nossa longa tradição de carrinhas compactas com as mais recentes inovações, tais como a tecnologia híbrida ‘plug-in’. Atraente e sedutor, o Astra Sports Tourer vai, certamente, atrair novos clientes para a Opel”.

Com 4642 mm de comprimento, 1860 mm de largura, 1480 mm de altura e um plano de carga de apenas 600 mm de altura, o novo e versátil Astra Sports Tourer reforça, ainda mais, o estatuto de liderança da Opel no segmento das ‘station wagon’, revelando também a tradicional competência da marca em matéria de eficiência de concepção. Contudo, o comprimento total é 60 mm inferior ao do modelo anterior graças à projeção dianteira particularmente curta, apesar da distância entre eixos consideravelmente maior (2732 mm, ou seja, mais 70 mm) que é também 57 mm mais longa do que no novo Astra de cinco portas.

Bagageira versátil: piso móvel ‘Intelli-Space’

Com as costas dos bancos traseiros em posição normal, a bagageira do novo Astra Sports Tourer oferece 608 litros de espaço de arrumação útil e um máximo de 1634 litros com as costas dos bancos traseiros rebatidas, proporcionando amplo espaço que permite acomodar, por exemplo, uma caixa transportadora para um cão de tamanho médio. Além

do rebatimento assimétrico (40:20:40) das costas dos bancos traseiros, de série em todas as versões, o piso apresenta-se completamente plano. Apesar da bateria de iões de lítio alojada sob o piso, as variantes híbridas ‘plug-in’ disponibilizam volumes de carga útil superiores a 548 e 1,574 litros, respetivamente.

O volume de carga das versões com motor de combustão apresenta-se otimizado através do sistema ‘Intelli-Space’. Este piso de carga móvel pode ser facilmente ajustado, com apenas uma mão, em posições elevadas ou baixas, e posicionado num ângulo de 453 graus. Além disso, para ainda maior conveniência, a cobertura retrátil da bagageira pode ser retirada e alojada quando o piso móvel está numa posição elevada ou inferior, algo que não é possível nos modelos concorrentes, que só permitem a arrumação da cobertura quando o piso está na posição elevada.

O novo Astra Sports Tourer com ‘Intelli-Space’ pode também facilitar a tarefa de trocar uma roda em caso de furo. Os ‘kits’ de reparação de pneus e de primeiros socorros estão alojados em práticos compartimentos sob o piso, com acesso a partir do porta-bagagens ou dos bancos traseiros. Isto significa que ambos podem ser alcançados sem necessidade de retirar toda a carga da bagageira. Naturalmente, o portão traseiro abre e fecha automaticamente, com comando elétrico, apenas com um movimento do pé sob o pára-choques traseiro.

‘Station wagon’ marcante: novo Astra Sports Tourer com Opel Vizor e Pure Panel

A par do seu ‘irmão’ de cinco portas, o novo e elegante Astra Sports Tourer é uma verdadeira afirmação de ‘design’ e a primeira ‘station wagon’ da Opel a interpretar a ousada e pura filosofia de ‘design’ da marca. O novo ‘rosto’ da marca, Opel Vizor, acompanha o Opel Compass onde se intersectam os eixos verticais e horizontais – o vinco pronunciado no capô e o grafismo em forma de asa das luzes diurnas – com o logótipo da Opel ao centro. Estendendo-se ao logo de toda a secção dianteira, o Opel Vizor integra também, na perfeição, tecnologias como os faróis adaptativos Intelli-Lux LED® Pixel e a câmara dianteira.

Na secção traseira, o conceito Opel Compass vê-se repetido pelo Blitz montado centralmente, a luz de travagem superior colocada em posição vertical, e as óticas traseiras especialmente finas. Estas últimas são idênticas às da versão berlina de cinco portas (‘hatchback’), reforçando ainda mais os laços de família Astra.

Também o interior regista enormes avanços. A Interface Homem-Máquina (IMH) Pure Panel, totalmente digital, oferece aos clientes uma experiência genuína e intuitiva. O sistema é operado através de um ecrã táctil de grandes dimensões, com movimentos intuitivos que são utilizados em ‘smartphones’. As principais configurações, como o controlo da climatização, podem também podem ser selecionadas diretamente através de um reduzido número de teclas. Também não há necessidade de utilizar cabos, uma vez que a nova geração de sistemas de informação e conectividade multimédia pode ser conectada sem fios aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto através de ‘smartphones’

compatíveis.

Um novo paradigma de iluminação: faróis exclusivos Intelli-Lux LED Pixel

O novo Astra Sports Tourer afirma-se também no que respeita às tecnologias que introduz no segmento das ‘station wagon’ familiares compactas. Da extensa lista destaca-se a mais recente versão dos faróis de matriz de LED Intelli-Lux LED Pixel. O sistema, composto por 168 elementos LED, é herdado diretamente dos topo de gama Opel Insignia e Grandland, e é uma tecnologia líder nos segmentos compacto e médio.

O excelente conforto dos bancos é uma tradição na Opel. Desenvolvidos pelo próprio fabricante, os assentos dianteiros do novo Astra Sports Tourer são certificados pela agência alemã de especialistas em ergonomia AGR. Os bancos ultra-ergonómicos são os melhores em todo o segmento dos modelos compactos, apresentando uma vasta gama de regulações opcionais, desde a regulação elétrica da inclinação do assento ao apoio lombar electropneumático. Revestidos a couro, em opção, estes bancos oferecem também ventilação e massagem para o condutor e aquecimento nos lugares traseiros e dianteiros.

Os condutores contam com o apoio adicional de sistemas de assistência de última geração, tais como o ‘head-up display’ Intelli-HUD e o Intelli-Drive 2.0. A deteção de mãos fora do volante garante que os condutores estão sempre envolvidos no controlo do veículo.