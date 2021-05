Conheça o novo Nissan ARIYA

O Nissan ARIYA fez a sua primeira aparição pública no icónico Circuito do Mónaco, na glamorosa Riviera Francesa. O estilo elegante e dinâmico do pioneiro crossover coupé totalmente elétrico da Nissan não podia estar mais em sintonia com o cenário das ruas do Mónaco, onde o ARIYA percorreu o famoso circuito de citadino que acolheu as emoções da mais recente prova de Fórmula E.

“O percurso público do ARIYA nas ruas do Mónaco é uma ótima forma de testemunhar as capacidades da nossa tecnologia e-4ORCE. O Nissan ARIYA é o epítome da inovação da Nissan em mobilidade elétrica e este evento marca um momento decisivo no próximo capítulo do caminho da Nissan nos automóveis elétricos”, disse Arnaud Charpentier, vice-presidente regional de Estratégia de Produto e Preços na Nissan AMIEO.

Combinando um desempenho poderoso, tecnologias conectadas e um novo estilo, o crossover coupé totalmente elétrico ARIYA é o ícone do futuro elétrico e inovador da Nissan. Com conectividade avançada, tecnologias de ultima geração, uma gama competitiva de capacidades de bateria e o exclusivo grupo motopropulsor e-4ORCE, o Nissan ARIYA foi projetado para enriquecer a vida das pessoas através de uma experiência intuitiva e adaptável.

A estratégia de eletrificação da Nissan baseia-se em mais de uma década de experiência em automóveis elétricos e na transferência de conhecimento e tecnologia entre a pista de competição e a estrada, fornecendo a melhor proposta de automóveis elétricos aos seus clientes.

A Fórmula E já atrai a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo e destaca as possibilidades emocionantes dos automóveis elétricos. Com este primeiro percurso do ARIYA no icónico Circuito do Mónaco a Nissan pretende demonstrar para um público global que a emoção dos automóveis elétricos de emissões zero é algo que todos podem experimentar.

Nesta temporada, a equipa Nissan de Fórmula E está a desenvolver tecnologias que a marca vai utilizar nos seus automóveis elétricos de produção. Por isso e com enorme simbolismo, nesta temporada 2020/2021 a equipa batizou como LEAF o carro nº 22, em homenagem ao pioneiro automóvel de estrada totalmente elétrico da Nissan e o carro nº 23 recebeu o nome do crossover totalmente elétrico ARIYA.

Os consumidores podem registar-se aqui para receber as mais recentes informações e se juntarem assim às 34.000 pessoas que já partilharam o seu interesse no Nissan ARIYA.