Conheça o novo Lexus LF-Z Electrified

A estreia global online do conceito LF-Z Electrified, a 30 de março 2021, marcou futuras iniciativas e o início de uma nova era na evolução da marca.

A Lexus conquistou uma posição única no mercado graças ao desenvolvimento da mais extensa gama premium do mundo de veículos eletrificados com a tecnologia híbrida, com a produção do super-desportivo LFA e do lançamento de outros modelos de alto desempenho da submarca “F”. A sua estratégia de eletrificação híbrida atingiu quase dois milhões de vendas a nível global, desde a introdução do RX 400h em 2005.

Atualmente, a marca disponibiliza nove modelos híbridos e elétricos a bateria em cerca de 90 países, em todo o mundo. O seu histórico único em inovação tecnológica e a liderança mundial que detém em motorizações eletrificadas são a base ideal para enfrentar novos desafios.

A indústria automóvel está a passar por um período de transformação que ocorre uma vez a cada cem anos. Deparamo-nos com mudanças sem precedentes no estilo de vida e nos valores individuais, num período em que se favorece a mobilidade e se cumprem as urgentes missões sociais da neutralidade carbónica e a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).

Com base na sua experiência e recorrendo à inovação através da visão Lexus Electrified, a Lexus aplicará as suas ferramentas de investigação e desenvolvimento ao máximo, de forma a atingir esses objetivos, enquanto continua a exceder as expectativas do cliente com automóveis premium que permitem um enorme envolvimento na condução e uma construção de luxo.

O novo protótipo LF-Z Electrified incorpora o desempenho de condução, o estilo e a tecnologia que a Lexus pretende materializar em 2025. Vai aperfeiçoar ainda mais a assinatura de condução da marca (Lexus Driving Signature), juntando a experiência adquirida no desenvolvimento de automóveis de alto desempenho às novas oportunidades oferecidas por motorizações eletrificadas, conferindo ao condutor uma capacidade de resposta excecional e uma sensação de estar totalmente ligado ao seu automóvel.

O concept LF-Z Electrified permite-o graças ao recurso a tecnologias avançadas e a uma plataforma EV dedicada. Alcança um desempenho dinâmico superior ao colocar a bateria e propulsão elétrica na localização ideal, utilizando tecnologia de tração às quatro rodas DIRECT4 e recorrendo a outras características que garantem um elevado grau de liberdade na mobilidade que o diferencia dos veículos convencionais. Também oferece funções avançadas de info-entretenimento, elementos que estarão disponíveis para clientes Lexus num futuro próximo.

Em 2025, a Lexus apresentará 20 modelos, entre novos lançamentos e atualizações, incluindo mais de 10 veículos elétricos a baterias (BEV), híbridos plug-in (PHEV) e híbridos (HEV), de forma a responder às necessidades de diferentes países e regiões em todo o mundo. Vai reforçar as suas gamas principais de sedans e SUV e vai explorar a possibilidade de introduzir novos tipos de veículos, como modelos desportivos, modelos adequados a clientes com motorista e modelos em categorias totalmente novas. Durante todo o processo, a Lexus estará à altura do desafio, de entregar novos valores premium, ao mesmo tempo que supera as múltiplas expetativas dos seus clientes em todo o mundo.

A Lexus pretende disponibilizar versões eletrificadas de todos os seus modelos até 2025, altura em que espera que os veículos eletrificados representem mais de metade das suas vendas globais. Tem como objetivo atingir a neutralidade carbónica ao longo de todo o ciclo de vida de todos os seus modelos até 2050, incluindo o fabrico de materiais, peças e logística de veículos, no tratamento do resíduos e reciclagem. Para além da cuidadosa seleção dos materiais utilizados nos seus modelos, também levará em consideração o impacto ambiental da sua produção.

Em março de 2024, a Lexus vai inaugurar um novo centro de negócios e tecnologia em Shimoyama, na prefeitura de Aichi, no Japão, para acelerar o planeamento e o desenvolvimento de novos produtos. Reunirá as equipas envolvidas no design, no desenvolvimento e no planeamento da próxima geração de veículos e irá promover uma valiosa colaboração aberta a parceiros externos. Focada no trabalho de equipa, esta abordagem ajudará a aumentar a satisfação do cliente e a perceção de todo o potencial da assinatura de condução Lexus.