Conheça o novo destaque da Fita Azul

Há mais de 80 anos que Fita Azul brinda aos momentos de celebração de várias gerações. Agora, a marca da Sociedade dos Vinhos Borges apresenta uma nova versão: Fita Azul Brut Nature Reserva.

Depois de conquistar o mercado nacional e internacional, o espumante português volta a surpreender com uma proposta brut nature, revelando-se uma das poucas referências em Portugal com este perfil. Já disponível no mercado, Fita Azul Brut Nature Reserva distingue-se pela pureza e vigor dos seus aromas nobres e distintos, num conjunto marcado por um forte caráter.

Com notas de biscoito, resultantes da evolução em cave, na boca é marcado por notas florais, frutas brancas e frutos secos. Destaca-se por um bom volume, assente numa estrutura encorpada, vigorosa e firme, que proporciona uma harmonia surpreendente.

“O Fita Azul Brut Nature Reserva é um espumante multimillesimé, produzido pelo método clássico, com estágio de 15 meses em cave e sem adição de açúcar no licor de expedição, resultando num espumante autêntico, único e distinto. Estamos muito confiantes e orgulhosos deste lançamento. Não temos dúvidas que irá potenciar ainda mais a marca Fita Azul, que desde 1934 tem conquistado sempre novos mercados e consumidores. Temos uma gama com diversas propostas, desde doce, meio-seco, seco e bruto, e o brut nature vem completar a mesma com todo o requinte que o caracteriza.”, refere Ana Montenegro, Diretora de Marketing do grupo JMV – José Maria Vieira. Consciente da elevada procura por uma alternativa de grande relação qualidade/preço ao champagne brut nature, Ana Montenegro acrescenta ainda que: “O Fita Azul Brut Nature Reserva é a proposta ideal para experiências únicas, plenas de caráter e elegância para um público cada vez mais exigente, conhecedor e experimentalista nesta categoria de consumo”.

A nova versão da emblemática marca, da Sociedade dos Vinhos Borges, já está disponível para venda com um PVP de 7,39€.