Conheça as novas tecnologias no DS 9 M.Y. 2023

O DS 9 M.Y. (Model Year) 23 apresenta um painel de instrumentos redesenhado e recebe o novo sistema multimédia DS IRIS SYSTEM. Trata-se de uma interface integralmente revista, totalmente configurável e personalizável, reativa, elegante e assistida pelo reconhecimento de voz natural IRIS.

Em comunicado, a DS Automobiles, sublinha que “o touchscreen de 12″ de alta resolução apresenta um menu composto por widgets que permitem aceder a todas as funções com um único movimento, controlando a navegação com ligação 3D, o ar condicionado, as fontes de áudio digitais e todos os dados de viagem”.

Acrescenta que “este ecrã de fácil utilização permite também desfrutar de uma visão 360°, proporcionada pelas novas câmaras digitais de alta resolução, ou aceder às funções Mirror Screen, CarPlay e Android Auto via Wi-Fi ou através de duas tomadas USB C”.

Para além de que “a Navegação Conectada ajuda o condutor a escolher o melhor trajeto, monitoriza as condições de trânsito e calcula os melhores percursos em tempo real. O ecrã apresenta as zonas de perigo, incluindo os controlos de velocidade (em função da legislação do país), as previsões meteorológicas, o local e os preços dos postos de abastecimento ou a localização dos parques de estacionamento públicos e das estações de carregamento”.

No estacionamento à superfície, o DS IRIS SYSTEM apresenta o nível de probabilidade de encontrar um lugar de estacionamento rua a rua nas grandes cidades e todas as atualizações são efetuadas automaticamente.

“O DS IRIS SYSTEM está ligado à aplicação móvel MyDS, que permite o envio de destinos do smartphone para o ecrã do DS 9, programar o pré-condicionamento da ventilação do habitáculo ou o carregamento da bateria, consultar o estado de carga da bateria ou os dados das viagens anteriores, receber alertas de manutenção proativa ou utilizar o telecomando digital para trancar e destrancar as portas, acender as luzes ou acionar a buzina”, pode ler-se no comunicado

A DS Automobiles destaca que “a gama se expande com a introdução de nível de equipamento superior OPERA e a adoção do DS 9 ESPRIT DE VOYAGE, cujo período de encomendas já começou em Portugal”.

A gama DS 9 “apresenta-se totalmente eletrificada com dois propulsores híbridos plug-in, os E-TENSE 250 e E-TENSE 4×4 360”, acrescenta.