Conheça as figuras em destaque na comunidade luso-americana

A New York Portuguese American Leadership Conference (NYPALC) anunciou os seus prémios Leadership Awards 2020. Trata-se de uma das distinções mais importantes no âmbito da diáspora. Os galardões foram anunciados durante a assembleia geral da associação, realizada no dia 26 de janeiro.

A NYPALC organiza, no dia 09 de maio, a Gala do Dia de Portugal, no Centro Luso-Americano de Suffolk em Farmingville. Mais de 70 organizações, representantes do Estado americano e convidados especiais homenageiam aqueles que contribuíram para fortalecer a comunidade luso-americana no Estado de Nova Iorque.

A NYPALC é uma federação de organizações luso-americanas no Estado de Nova Iorque. Constituída por 70 organizações, a NYPALC propõe-se ser a voz dos luso-americanos em Nova Iorque, defendendo os direitos e interesses da comunidade portuguesa.

Trata-se de uma estrutura sem fins lucrativos e politicamente independente, cuja atividade se desenrola nos campos da mobilização civil, desenvolvimento comunitário e educação.

Confira a lista de premiados:

Prémio Honorário: General Brigadeiro Américo Augusto Sardo, postumamente (Centro Cultural Luso-Americano de Tarrytowns – Westchester County)

Prémio Carreira: Fatima Ward (Escola Antero Figueiredo – Suffolk County)

Marshal da Parada do Dia de Portugal 2020: Mário Gil (Clube Recreativo Português, Jamaica – Queens County)

Presidente do Ano: José Morais (Academia de Bacalhau, Long Island – Nassau County)

Homem do Ano: João Oliveira (Centro Luso-Americano de Long Island , Brentwood – Suffolk County)

Mulher do Ano: Cristina Marques (Centro Comunitário Luso-Americano, Yonkers – Westchester County)

Jovem do Ano (masculino): Rúben Santos (Centro Comunitário Luso-Americano, Spring Valley – Rockland County)

Jovem do Ano (feminino): Sofia Alice (Clube Recreativo Português, Jamaica – Queens County)

Prémios Revelação: Mattisse Barreira (Long Island Portuguese Lions Club District 20-K2, Mineola – Nassau County); Sofia Chedas (Centro Luso-Americano de Long Island, Brentwood – Suffolk County)

Educadora do Ano: Maria Ribeiro (Escola S. Teotónio, Brentwood – Suffolk County)

Negócio do Ano: Restaurante Lusitânia (Yonkers – Westchester County)

Prémio Fernando Silva: Manuel Antonio de Amorim (Centro Cultural Luso-Americano de Hudson Valley, Hopewell Junction – Dutchess County)

