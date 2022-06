Conheça a rotina ideal para brilhar neste verão

Para ter uma pele limpa, saudável e bronzeada no verão, a preparação tem de ser antecipada. Chegou a altura de se preparar para a mais esperada estação do ano!

Com o regresso do verão, a pele sofre várias alterações, como queimaduras solares, alergias, envelhecimento prematuro e o surgimento de manchas. O sol, areia, mar e cloro deixam a pele com um aspeto ressequido, tornando-se áspera e perdendo o brilho. Contudo, com os cuidados e produtos acertados, tudo isto pode ser evitado num piscar de olhos. A adaptação da rotina consoante a estação é algo fundamental para o bem-estar da pele e os produtos que utilizava na sua rotina de inverno já não se adaptam à sua pele durante os meses de sol pois a pele transpira, fica mais desnutrida e os poros tornam-se mais dilatados.

Os produtos ideias não são suficientes se não souber aplicar os seus cuidados de rosto. A pele tem um ciclo natural de 24 horas que se divide em 3 fases: manhã, tarde e noite. No verão, é importante começar o dia com um creme hidratante e à noite, para regenerar a pele, um creme mais rico e composto. Entre todas as etapas e ao longo do dia, é fundamental proteger a sua pele dos raios solares com um creme protetor de dia. Ainda no que toca ao cuidado da pele, o uso de um gel de banho adequado ou de uma água perfumada também são bons aliados, acrescentando um toque de fragrância de verão.

Quanto ao bronzeado, não há nada mais apelativo que uma pele brilhante, saudável e com um toque de cor! Para esse efeito, recomenda-se um óleo multifunções com nacaratos, (como por exemplo o da Nuxe Prodigieuse) que faz o bronzeado sobressair, adicionando brilho e um toque de glitter à pele, perfeito para uma saída de verão!

Também nesta altura do ano é importante ter alguns cuidados capilares, sobretudo nos dias de praia ou piscina. Para isso, recomenda-se o uso de um protetor solar e de uma máscara hidratante para a proteção do cabelo de forma a mantê-lo sempre hidratante e protegido do sol.

Sentir-se bem, bronzeada e bonita na própria pele é meio caminho andado para ter um verão saudável e inesquecível!

Comece já a sua rotina de verão e descubra algumas sugestões de produtos imprescindíveis disponíveis na loja online da be-blair e que vão ajudar a sua pele e cabelo a manter o brilho e a saúde durante os meses de sol e calor.