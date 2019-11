Conheça a quinta portuguesa que encanta o mundo

A Quinta da Pacheca arrecadou a distinção portuguesa nos prémios ‘Best of Wine Tourism 2020’. Trata-se de uma seleção internacional levada a cabo pela Rede Mundial de Capitais de Grandes Vinhedos, que premeia o que de melhor se faz na área do enoturismo por esse mundo fora. O prémio foi entregue numa cerimónia em Bordéus.

Situada em Cambres, Lamego, a Quinta da Pacheca distingue-se pela original arquitetura dos quartos, que têm o formato de barricas de vinho.

Segundo a publicação Publituris, prepara-se para inaugurar, em breve, a nova ala do The Wine House Hotel, que vai adicionar 24 novos quartos à unidade. A ampliação incluirá ainda Spa com tratamentos de vinoterapia, uma piscina exterior, um novo restaurante e uma nova sala de provas com maior lotação.

Recorde-se que a Quinta da Pacheca já havia somado distinções como melhor ‘Restaurante Vínico’, ‘Experiências Inovadoras em Enoturismo’ e ‘Alojamento’, em edições anteriores da competição.

