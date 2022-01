Conheça a nova máquina da Peugeot

Muito mais do que um automóvel de competição, o Peugeot 9X8 é já um objeto icónico, uma revolução técnica e estética, e uma impressionante aventura em termos de design. Matthias Hossann, diretor de design da Peugeot, colocou o 9X8 Hybrid Hypercar num ambiente arquitetónico brutalista ainda antes de começar a atacar os circuitos das corridas de Resistência de 2022.

A equipa de design da Peugeot trabalhou intensamente para criar o novo 9X8 Hybrid Hypercar. Integrou-lhe todos os códigos estéticos contemporâneos da marca: uma postura felina, linhas fluidas reforçadas por detalhes de competição, flancos elegantes e estruturados e, claro está, as assinaturas luminosas de três garras, características da marca do leão. Esguio e “racing”, o Peugeot 9X8 desperta emoção e representa a velocidade.

MÁXIMO DESIGN

Desenhar um carro de competição é um dos sonhos por excelência de qualquer designer automóvel. A probabilidade de esse carro se tornar real era, até há bem pouco tempo, quase nula: mais do que estilo e identificação com a marca, a performance era o principal objetivo, ainda que os carros de corrida não se distingam muito, morfologicamente, uns dos outros. O trabalho dos designers concentrou-se, então, nos pequenos detalhes e na conceção do design da decoração.

Na criação do Peugeot 9X8 Hypercar Hybrid, os engenheiros e os designers colaboraram de forma estreita para alcançar uma convergência entre estilo e técnica na criação de um carro de competição.

“O nível de partilha foi absolutamente inédito”, afirma Matthias Hossann.

O LEÃO

A primeira motivação para o compromisso da Peugeot com o automobilismo é o facto de se tratar de um laboratório

de ideias e um acelerador da inovação. Para todos os profissionais envolvidos, “o automobilismo explora novos territórios que nos impulsionam a avançar, no sentido de termos uma abordagem cada vez mais original e criativa”.

Máximo embaixador do design Peugeot e inspirador de desenvolvimentos futuros, o 9X8 Hybrid Hypercar faz parte do movimento iniciado em todos os modelos da gama, incluindo o novo Peugeot 308. Foi, também, o Peugeot 9X8 que estreou o novo emblema com cabeça de leão desvendado no início de 2021, antes de surgir também no Peugeot 308.

“A tecnologia do Peugeot 9X8 foi inteiramente desenvolvida pela Peugeot Sport e tivemos que tornar isso visível através do nosso design. Sem qualquer cedência em termos de performance, procurámos dar-lhe uma postura única e manter uma ideia de uma carroçaria apurada, que contrasta com a dos carros de Endurance muito geométricos da geração anterior”, explica Matthias Hossann.

Outro sinal distintivo da experiência da Peugeot em matéria de design é o habitáculo do Peugeot 9X8, que assume o

conceito i-Cockpit característico da marca. Tal como acontece no projeto de um modelo de série, o cuidado dado ao design dos interiores esteve ao mesmo nível de exigência do exterior: era necessário que quer o condutor, quer os fãs que estejam em frente aos seus ecrãs, estivessem, sem qualquer dúvida possível, a bordo de um Peugeot. Além disso, o cockpit do 9X8 foi criado para proporcionar o melhor nível de ergonomia e de intuição aos pilotos.

RUTURA

Os observadores e os especialistas são unânimes: o Peugeot 9X8 representa uma rutura radical com as anteriores gerações de carros de competição. Dá início a uma nova era. “Este Peugeot 9X8 é um verdadeiro marco no automobilismo”, afirmaram os futuros pilotos”.

“Afixámos três palavras-chave nas paredes do estúdio de design onde nasceu o Peugeot 9X8: icónico, eficiente, emocional”, refere Matthias Hossann. “Assim, toda a equipa partilhou estas noções em todos os momentos, independentemente do envolvimento de cada um nas diferentes fases de desenvolvimento. Coloquei a palavra “icónico” no topo, pois pretendia um carro que fosse imediatamente reconhecível e que marcasse uma rutura, uma mudança fundamental de geração.”

“Apesar da qualidade das muitas propostas apresentadas, o tema escolhido impôs-se rapidamente. Revolucionou os códigos da anterior geração de carros de resistência. O conceito em termos de design era que fosse menos um carro de corridas e mais um Peugeot. Um objeto que juntasse os fãs do automobilismo, mas não só, uma viatura desportiva que pudesse, em teoria, ser conduzida nas estradas e nos circuitos.”

SEM AILERON

A característica mais marcante deste conceito, e que para muitos o resume inteiramente, é a ausência de uma asa traseira, o que lhe confere uma morfologia única.

O aileron traseiro surgiu pela primeira vez em provas de resistência em Le Mans, em 1967, tornando-se a norma desde então. Desde 1971 – há apenas 50 anos – nenhum carro venceu sem ter uma asa traseira. Isto demonstra a audácia e a capacidade inventiva dos designers e engenheiros da Peugeot.

Aquando da criação do 9X8 foi investido muito esforço na sua secção traseira. Seguindo o esboço original de um carro levemente erguido surge uma cabine ligeiramente inclinada e este elemento sinuoso e muito particular que hoje vemos sobre a roda traseira.

ELÉTRICO

A Peugeot já venceu em Le Mans com dois carros de duas gerações diferentes: o 905 com motor V10 a gasolina em 1992 e 1993, e o 908 com um motor V12 HDI-FAP em 2009. É, também, através da tecnologia que o 9X8 marca a entrada numa nova era. “A resistência baseia-se num regulamento que nos permite demonstrar o savoir-faire da Peugeot no domínio das motorizações eletrificadas”, explica Olivier Jansonnie, diretor técnico do projeto.

No que respeita à sua propulsão híbrida de quatro rodas motrizes, o Peugeot 9X8 apresenta semelhanças com vários

modelos da gama Peugeot, como o 3008 ou o 508. Combina um motor de combustão V6 bi-turbo, de 2,6 litros, com 500 kW (680 cv), colocado sobre o eixo traseiro, e um motor/gerador elétrico de 200 kW (270 cv), sobre o eixo dianteiro.

“Com o 9X8, a Peugeot abre uma nova página nos carros de competição híbridos. A performance torna-se eletrificada e mais virtuosa, sem sacrificar nada ao nível da competitividade”, completa Olivier Jansonnie.

“Quisemos expressar esta mudança tecnológica e cultural através de uma nova assinatura de cores, denominada Kryptonite”, acrescenta Matthias Hossann. “Já tinha sido vista um pouco antes da apresentação do nosso 9X8 Hybrid Hypercar, num novo modelo de série, também híbrido, o 508 PSE (PEUGEOT SPORT ENGINEERED), modelo que partilha com o Peugeot 9X8 muitas tecnologias, além das suas cores. Com algumas semanas de intervalo, ambos trouxeram a marca Peugeot para a era da eletrificação de elevada performance.”

VIRTUAL

A equipa de design da Peugeot recorreu, também, a tecnologias de vanguarda. Mas não só, explica Matthias Hossann: “O trabalho dos designers implica ir de um lado ao outro entre desenhos e ferramentas 3D, que possibilitam a inclusão de fases de visualização na realidade virtual”.

Para criar os volumes, os designers utilizam ferramentas 3D e CAD (Desenho Assistido por Computador). Esta tecnologia também facilita a partilha e troca de ficheiros com as equipas de engenharia. Uma vez colocados os volumes no seu lugar, segue-se a etapa da realidade virtual. Um pouco como uma revelação.

“O momento em que desvendámos o 9X8 completo à equipa de engenharia, através de um capacete de realidade virtual, foi muito forte. Olivier Jansonnie, o diretor técnico, manteve-se, um bom bocado, com ele posto, para dar a volta ao carro. O seu entusiasmo foi crucial”.