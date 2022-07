Conheça a nova gama X da Citroën

A Citroën lançou o C4 X e o ë-C4 X Elétrico, num conceito elegante e único projetado para clientes que procuram uma alternativa às ofertas de dois volumes e aos SUV, no coração do segmento médio do mercado automóvel.

Na linha do Citroën C5 X, o estilo dos ë-C4 X e C4 X desafia as definições tradicionais das carroçarias compactas, ao propor aos clientes um design que entrecruza a silhueta elegante de um “fastback” com o visual moderno de um SUV, bem como a intemporalidade e o espaço a bordo de uma berlina de 4 portas.

“Estamos muito satisfeitos com a oportunidade que de integrar estes novos modelos na nossa gama. O ë-C4 X e o C4 X irão contribuir, significativamente, para o fortalecimento da Citroën e para a expansão internacional das vendas na Europa, bem como na região do Médio Oriente e África “, afirmou Vincent Cobée, Diretor Geral da Citroën.

Dentro dos novos modelos existe uma interface de infoentretenimento de nova geração da Citroën, denominada MyCitroën Drive Plus, uma tecnologia completa dedicada à conectividade e aos serviços conectados.

Com o seu motor de 100 kW, com uma autonomia homologada de 360 km (WLTP), o ë-C4 X será o único automóvel 100% elétrico a “oferecer a combinação de design, conforto e espaço no mercado de carros de grande consumo, do segmento médio”, afirma a marca em comunicado.

Os clientes que preferirem um motor de combustão eficiente poderão optar entre os blocos diesel PureTech ou BlueHDi, propostas mais que comprovadas e com um excelente desempenho. Estes modelos estão disponíveis nos mercados internacionais, bem como em alguns países europeus.

As novas versões ë-C4 X e C4 X serão produzidas exclusivamente na Europa, para todos os mercados, na fábrica da Stellantis de Villaverde, nas imediações de Madrid (Espanha), e as vendas irão começar progressivamente no outono de 2022.