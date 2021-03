Conheça a nova banda sensação de Braga

‘Bolha’ é uma nova banda bracarense que tem como mentores Ana Gomes e Hugo Torres, artistas aos quais se junta o acordeonista Cristiano Martins.

Ana Gomes foi a vocalista do projeto Fado in Bossa e editou o álbum “Balanço” apresentado no EDP Cool Jazz. Participou ainda no álbum de 50 anos de música do Tozé Brito “A Memória do Amor”.

Nos “Bolha” juntou a sua energia musical ao músico Hugo Torres. Cantor e compositor lançou o seu primeiro álbum de originais tendo como convidados os músicos Manuel de Oliveira e Yami Aloelela. Um trabalho com sonoridade pop/rock. O tema “Mãos” fez parte da banda sonora da novela “Doida por Ti” na TVI.

Com a dedicação a obras originais, Ana Gomes e o Hugo Torres criaram o novo tema “Bailarina”.

Sobre o tema “Bailarina” os ‘Bolha’ dizem: “é uma música que espelha a nossa identidade musical, onde buscamos introduzir elementos de raiz, em pop fusion português. A música espelha a sincronicidade da dança de uma bailarina clássica, que apesar de ser brilhante (tal como muitos jovens nos nossos dias a caminho da aparente perfeição) é solitária, e longe dos holofotes, infeliz e sem amor”.