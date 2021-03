Conheça a história dos primeiros portugueses na Califórnia

O documentário “Untold Stories: Portuguese-Americans along the 99 corridor”, que estreia esta quinta-feira num evento virtual, mostra as histórias originais dos portugueses que emigraram para o vale central da Califórnia, na maioria oriundos dos Açores.

O trabalho exibe sobretudo a experiência dos emigrantes portugueses, mas inclui o testemunho de alguns lusodescendentes. Um deles é o congressista republicano Devin Nunes, conhecido aliado do ex-Presidente Donald Trump, que fala da família, do vale e da sua experiência na comunidade portuguesa.

O congressista democrata lusodescendente Jim Costa, que representa o 16.º distrito da Califórnia e é muito ativo na comunidade luso-americana, também partilhou a sua experiência no documentário. A lista de entrevistados inclui igualmente o juiz aposentado William Silveira, o empresário Richard Machado e a pintora Maria Fernanda Simões, entre outros.

“Este documentário resultou das histórias orais que foram recolhidas em vídeo até à altura da pandemia”, disse à Lusa Diniz Borges, presidente do Instituto Português Além-Fronteiras (PBBI, na sigla inglesa), que coordenou o projeto.

A narrativa divide-se em vários temas, começando pela chegada dos emigrantes portugueses ao vale de São Joaquim e passando pela manutenção da língua portuguesa, a importância da rádio na comunidade nos anos 1960 e 1970, o papel da igreja e das festas religiosas e a ligação que as pessoas ainda têm sobretudo aos Açores, mesmo os que já nasceram nos Estados Unidos ou emigraram muito novos.

“Por último, há um segmento dedicado ao que é ser português e o que é ser americano”, detalhou Diniz Borges. “O que é ser americano, mas ainda sentir-se português”.

O trabalho foi produzido por uma equipa do Departamento de Média, Comunicação e Jornalismo da Universidade Estadual da Califórnia, Fresno, com direção da videógrafa Candace Egan, docente do departamento, e Kelley Campos McCoy, professora de jornalismo. O título alude à estrada 99, que percorre todo o vale central e liga as várias comunidades onde os portugueses assentaram.

O PBBI está em conversações com a estação de televisão pública local, Valley PBS, para a exibição do documentário, e outras estações de acesso público poderão seguir-se. “Também vamos tentar disponibilizar para quem estiver interessado, incluindo as televisões das comunidades”, acrescentou Diniz Borges.

Depois desta estreia, que decorre num evento virtual às 12h00 locais (20h00 em Portugal continental), a equipa tem a intenção de produzir mais documentários, ao ritmo de um por ano, para explorar temas como a influência dos portugueses na agropecuária e o papel na comunicação social. O calendário está, no entanto, pendente da rapidez com que houver um regresso à normalidade.

“Não temos ainda data fixa para regressar“, disse Diniz Borges. “Estamos a pensar recomeçar no verão. Tudo depende do avançar da pandemia e das pessoas quererem receber-nos nas suas casas”.