Conheça a equipa de Paulo Cafôfo para as comunidades

“Escolhi pessoas que garantem competência técnica”, garante o novo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, “mas também experiência política em áreas que tanto dizem aos nossos conterrâneos espalhados pelo mundo”, afirma Paulo Cafôfo.

A chefe de gabinete do Secretário de Estado será a diplomata Cristina Matos, que transita das mesmas funções no gabinete do Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

“Como Chefe de Gabinete escolhi uma diplomata com larga experiência”, afirma Cafôfo nas redes sociais. A diplomata portuguesa foi também elogiada por Brilhante Dias que, ao cessar as suas funções como Secretário de Estado da Internacionalização, conferiu louvor a Cristina Matos “pela dedicação, zelo e profissionalismo na forma como sempre exerceu as suas funções”.

Os membros do gabinete do Secretário de Estado terão a seu cargo seis grandes áreas: a rede consular; o Conselho das Comunidades Portuguesas e Ensino Português no Estrangeiro; o apoio social e o Programa Regressar; a relação com autarquias, Gabinetes de Apoio ao Emigrante, associativismo e dinamização cultural; produção legislativa e processos eleitorais e ainda o investimento e empreendedorismo da diáspora.

Para se ocupar deste último domínio, onde se destaca o PNAID (Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora), transita do gabinete anterior Cristina Coelho. “Se em 2020 estava convicta da importância deste programa para o país, o conhecimento aprofundado das nossas comunidades residentes no estrangeiro e o trabalho realizado, comprovaram e redobraram a a minha perceção sobre a necessidade de valorizar todo o potencial da nossa diáspora”, declarou Cristina Coelho nas redes sociais.

Carla Freire será a responsável na Secretaria de Estado pela produção legislativa. Nos quadros do Ministério dos Negócios, Freire foi também assistente no Parlamento Europeu.

Paulo Cafôfo salienta, nas redes sociais, que no seu gabinete vai ter “três pessoas com ligações à Madeira. O Secretário de Estado integra assim na sua equipa o ex-deputado Paulo Porto, que faz parte do “contingente” de origem madeirense que o novo governante leva consigo para Lisboa. Além do parlamentar, que fica com a responsabilidade das questões ligadas ao Conselho das Comunidades e o ensino da língua portuguesa, integram a equipa de Cafôfo o seu adjunto na Câmara Municipal do Funchal, João Beja, que fica responsável pelo acompanhamento do Programa Regressar, mas também Duarte Caldeira, ex-autarca madeirense que vai acompanhar os Gabinetes de Apoio ao Emigrante e o movimento associativo da diáspora.

O gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas será constituído por 11 pessoas e não vai dispor de assessor de imprensa, ficando esta função centralizada nos serviços relevantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, segundo revelou Cafôfo ao jornal madeirense Diário de Notícias.